https://ria.ru/20220123/skoraya-1769159567.html
В Татарстане скорая помощь не смогла проехать из-за припаркованного авто
В Татарстане скорая помощь не смогла проехать из-за припаркованного авто - РИА Новости, 23.01.2022
В Татарстане скорая помощь не смогла проехать из-за припаркованного авто
Следователи выясняют обстоятельства инцидента, когда скорая помощь с больным ребенком в Набережных Челнах не могла 40 минут выехать cо двора из-за неправильного РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T19:37
2022-01-23T19:37
2022-01-23T19:37
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
КАЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, когда скорая помощь с больным ребенком в Набережных Челнах не могла 40 минут выехать cо двора из-за неправильного припаркованного автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что житель одного из домов в поселке ГЭС Набережных Челнов, припарковав свой автомобиль, заблокировал выезд машине скорой помощи, в которой находился нуждавшийся в госпитализации ребенок. Отмечается, что хозяин машины отказался выйти из дома, чтобы освободить проезд и выпустить спецавтомобиль. Медикам пришлось вызывать вторую скорую помощь, чтобы отвезти ребенка в больницу."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.По информации следственного управления, работа медиков была задержана на 40 минут. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220123/devushka-1769136793.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Татарстане скорая помощь не смогла проехать из-за припаркованного авто
В Татарстане скорая помощь с ребенком не смогла проехать из-за припаркованного авто