https://ria.ru/20220123/skoraya-1769159567.html

В Татарстане скорая помощь не смогла проехать из-за припаркованного авто

В Татарстане скорая помощь не смогла проехать из-за припаркованного авто - РИА Новости, 23.01.2022

В Татарстане скорая помощь не смогла проехать из-за припаркованного авто

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, когда скорая помощь с больным ребенком в Набережных Челнах не могла 40 минут выехать cо двора из-за неправильного РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T19:37

2022-01-23T19:37

2022-01-23T19:37

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, когда скорая помощь с больным ребенком в Набережных Челнах не могла 40 минут выехать cо двора из-за неправильного припаркованного автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что житель одного из домов в поселке ГЭС Набережных Челнов, припарковав свой автомобиль, заблокировал выезд машине скорой помощи, в которой находился нуждавшийся в госпитализации ребенок. Отмечается, что хозяин машины отказался выйти из дома, чтобы освободить проезд и выпустить спецавтомобиль. Медикам пришлось вызывать вторую скорую помощь, чтобы отвезти ребенка в больницу."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.По информации следственного управления, работа медиков была задержана на 40 минут. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220123/devushka-1769136793.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия