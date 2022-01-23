Экс-генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в обозримом будущем
Экс-генсек НАТО Схеффер: Украина не станет членом альянса в "обозримом будущем"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший генсек НАТО Яап де Хоп Схеффер заявил, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО.
"В обозримом и в непредвиденном будущем они (Украина) не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте (в 2008 году) знала это. Уже было ясно, что для противников (членства Украины в НАТО) это (промедление со вступлением в альянс) продлится до тех пор, пока ад не замерзнет", - приводит слова экс-генсека газета Financial Times.
По данным издания, при де Хоп Схеффере в 2008 году альянс объявил о том, что Украина "станет членом." Сейчас он утверждает, что данное Киеву обещание было "уродливым компромиссом."
"Хотя тогда и до сегодняшнего дня он (президент РФ Владимир Путин) прекрасно знал..., что НАТО и американцы никогда не будут воевать с Россией из-за Украины", - отметил бывший генсек.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.