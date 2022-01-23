https://ria.ru/20220123/skheffer-1769136473.html

Экс-генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в обозримом будущем

Экс-генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в обозримом будущем - РИА Новости, 23.01.2022

Экс-генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в обозримом будущем

Бывший генсек НАТО Яап де Хоп Схеффер заявил, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T15:34

2022-01-23T15:34

2022-01-23T15:34

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший генсек НАТО Яап де Хоп Схеффер заявил, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО."В обозримом и в непредвиденном будущем они (Украина) не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте (в 2008 году) знала это. Уже было ясно, что для противников (членства Украины в НАТО) это (промедление со вступлением в альянс) продлится до тех пор, пока ад не замерзнет", - приводит слова экс-генсека газета Financial Times.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.По данным издания, при де Хоп Схеффере в 2008 году альянс объявил о том, что Украина "станет членом." Сейчас он утверждает, что данное Киеву обещание было "уродливым компромиссом.""Хотя тогда и до сегодняшнего дня он (президент РФ Владимир Путин) прекрасно знал..., что НАТО и американцы никогда не будут воевать с Россией из-за Украины", - отметил бывший генсек.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html

https://ria.ru/20220122/nato-1769081739.html

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в мире, безопасность, украина, нато