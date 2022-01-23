В Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-Хасаке
SDF: в Сирии ИГ* использует до 700 подростков в качестве живых щитов в боях в Эль-Хасаке
Жители на улице в сирийском городе
КАИР, 23 янв – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* используют до 700 несовершеннолетних в качестве живых щитов в боях в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает информационный центр альянса "Сирийские демократические силы" (SDF), который контролирует ряд территорий арабской республики на восточном берегу Евфрата.
В городе Эль-Хасаке продолжаются бои между формированиями курдско-арабских вооруженных отрядов SDF и боевиками ИГ*, которые в четверг попытались взять штурмом тюрьму, где содержатся около 5 тысяч террористов. Согласно заявлению SDF, используемые ИГ* в качестве живых щитов "львята халифата" являются малолетними боевиками этой группировки. После задержания они находились в специальном реабилитационном центре на территории тюрьмы.
"В течение трех дней с момента нападения ИГ* на тюрьму "Гуйран/Синаа" для освобождения содержащихся там террористов большим препятствием на пути SDF стало использование террористами детей из числа "львят халифата", которых (там) насчитывается 700 человек", - говорится в сообщении.
По признаниям ряда задержанных террористов, в штурме тюрьмы принимали участие 200 смертников. Подготовка к захвату тюремного комплекса, сообщили они, велась полгода. Большинство боевиков, сообщает информцентр SDF, прибыли в Эль-Хасаке с территории, контролируемой протурецкими вооруженными формированиями.
Отмечается, что в операции по ликвидации террористов в районе, прилегающем к тюрьме в Эль-Хасеке, и на территории самого тюремного комплекса задействованы 10 тысяч бойцов SDF, а также силы безопасности "Асаиш". На данный момент, говорится в документе, ликвидированы 175 террористов ИГ*. Среди них те, кто пытался штурмовать тюрьму, и те, кто рассчитывал сбежать из нее. В боях с террористами, по данным SDF, погибло 27 ее бойцов.
Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют большую часть провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Эль-Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт администрацию автономистов на северо-востоке Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России