https://ria.ru/20220123/shirak-1769170183.html

Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника

Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника - РИА Новости, 23.01.2022

Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника

Президент Франции Жак Ширак в конце 1990-х годов звонил президенту РФ Борису Ельцину с благодарностью за помощь в освобождении французского чиновника Винсента... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T22:01

2022-01-23T22:01

2022-01-23T22:02

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Франции Жак Ширак в конце 1990-х годов звонил президенту РФ Борису Ельцину с благодарностью за помощь в освобождении французского чиновника Винсента Кошетеля, рассказал бывший министр внутренних дел России Сергей Степашин.В интервью "Российской газете" Степашин вспомнил историю с похищением Кошетеля 29 января 1998 года во Владикавказе. Француз тогда занимал пост представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 12 декабря 1998 года Кошетель был освобожден в результате спецоперации МВД с участием замминистра Владимира Рушайло и Михаила Гуцериева, который сейчас является известным бизнесменом, а тогда был создателем первого в России особого экономического пространства – Зоны экономического благоприятствования "Ингушетия" – и курировал ее в статусе вице-спикера Госдумы."Кошетель был освобожден и вернулся в Москву. Он очень тепло отозвался о тех, кто его спасал, — меня вспомнил, Бориса Николаевича, Михаила Сафарбековича (Гуцериева – ред.), Владимира Рушайло. Ширак потом позвонил Ельцину и высказал ему огромную благодарность", - рассказал Степашин.Он добавил, что Гуцериев смог серьезно надавить на чеченских бизнесменов, что помогло в спасении Кошетеля, который почти год провел в чеченском плену. Кроме того, Гуцериев также помог в спасении полномочного представителя России в Чечне Валентина Власова."Я тогда сказал Ельцину: "Неплохо было бы наградить и Гуцериева государственной наградой". Но Михаил Сафарбекович, узнав об этом, возразил: "Мне за это орденов не надо — я не воюю", - сказал Степашин.Бывший глава МВД рассказал, что французы наградили его орденом командора Почетного легиона, но, по мнению Степашина, этот орден должен являться их с Гуцериевым совместной наградой. Степашин также выразил искреннюю благодарность Гуцериеву за участие в спасении военнослужащих, за мужество и отвагу.

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в мире, оон, владикавказ, москва, борис ельцин, жак ширак, госдума рф, валентин власов, россия