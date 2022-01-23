22:01 23.01.2022 (обновлено: 22:02 23.01.2022)
Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника
Экс-глава МВД Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника
Экс-президент Франции Жак Ширак
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Франции Жак Ширак в конце 1990-х годов звонил президенту РФ Борису Ельцину с благодарностью за помощь в освобождении французского чиновника Винсента Кошетеля, рассказал бывший министр внутренних дел России Сергей Степашин.
В интервью "Российской газете" Степашин вспомнил историю с похищением Кошетеля 29 января 1998 года во Владикавказе. Француз тогда занимал пост представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 12 декабря 1998 года Кошетель был освобожден в результате спецоперации МВД с участием замминистра Владимира Рушайло и Михаила Гуцериева, который сейчас является известным бизнесменом, а тогда был создателем первого в России особого экономического пространства – Зоны экономического благоприятствования "Ингушетия" – и курировал ее в статусе вице-спикера Госдумы.
"Кошетель был освобожден и вернулся в Москву. Он очень тепло отозвался о тех, кто его спасал, — меня вспомнил, Бориса Николаевича, Михаила Сафарбековича (Гуцериева – ред.), Владимира Рушайло. Ширак потом позвонил Ельцину и высказал ему огромную благодарность", - рассказал Степашин.
Он добавил, что Гуцериев смог серьезно надавить на чеченских бизнесменов, что помогло в спасении Кошетеля, который почти год провел в чеченском плену. Кроме того, Гуцериев также помог в спасении полномочного представителя России в Чечне Валентина Власова.
"Я тогда сказал Ельцину: "Неплохо было бы наградить и Гуцериева государственной наградой". Но Михаил Сафарбекович, узнав об этом, возразил: "Мне за это орденов не надо — я не воюю", - сказал Степашин.
Бывший глава МВД рассказал, что французы наградили его орденом командора Почетного легиона, но, по мнению Степашина, этот орден должен являться их с Гуцериевым совместной наградой. Степашин также выразил искреннюю благодарность Гуцериеву за участие в спасении военнослужащих, за мужество и отвагу.