https://ria.ru/20220123/sheremet-1769111431.html
В Госдуме дали совет Зеленскому, как объединиться с Крымом
В Госдуме дали совет Зеленскому, как объединиться с Крымом - РИА Новости, 23.01.2022
В Госдуме дали совет Зеленскому, как объединиться с Крымом
Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет объединиться с Крымом, то для этого ему... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T09:54
2022-01-23T09:54
2022-01-23T15:23
политика
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владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет объединиться с Крымом, то для этого ему нужно объявить о вхождении Украины в состав России.Ранее Зеленский заявил, что хотя Донбасс и Крым оторваны от Украины, они "очень скоро, не через века" вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями."Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации", — сказал РИА Новости Шеремет.При этом, по его словам, в таком государстве не будет места украинским националистам и радикалам, которые развязали гражданскую войну и продолжают уничтожать современную Украину.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, украина, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет
09:54 23.01.2022 (обновлено: 15:23 23.01.2022)
В Госдуме дали совет Зеленскому, как объединиться с Крымом
Депутат Шеремет посоветовал Зеленскому объявить о вхождении Украины в состав России