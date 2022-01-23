https://ria.ru/20220123/sheremet-1769111431.html

В Госдуме дали совет Зеленскому, как объединиться с Крымом

В Госдуме дали совет Зеленскому, как объединиться с Крымом - РИА Новости, 23.01.2022

В Госдуме дали совет Зеленскому, как объединиться с Крымом

Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет объединиться с Крымом, то для этого ему... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T09:54

2022-01-23T09:54

2022-01-23T15:23

политика

украина

республика крым

владимир зеленский

госдума рф

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет объединиться с Крымом, то для этого ему нужно объявить о вхождении Украины в состав России.Ранее Зеленский заявил, что хотя Донбасс и Крым оторваны от Украины, они "очень скоро, не через века" вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями."Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации", — сказал РИА Новости Шеремет.При этом, по его словам, в таком государстве не будет места украинским националистам и радикалам, которые развязали гражданскую войну и продолжают уничтожать современную Украину.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220123/ermak-1768922657.html

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политика, украина, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет