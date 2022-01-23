https://ria.ru/20220123/shenbakh-1769123441.html

Экс-главком ВМС Германии попал в базу "Миротворца" после слов о Крыме

Экс-главком ВМС Германии попал в базу "Миротворца" после слов о Крыме - РИА Новости, 23.01.2022

Экс-главком ВМС Германии попал в базу "Миротворца" после слов о Крыме

Экс-командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха внесли в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после его высказываний о Крыме, России и... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T12:21

2022-01-23T12:21

2022-01-23T14:00

в мире

украина

германия

сайт "миротворец"

кай-ахим шенбах

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КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Экс-командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха внесли в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после его высказываний о Крыме, России и последовавшей за ними отставке.В пояснении указывается, что Шенбах попал в перечень за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также за "участие в попытках легализации оккупации" полуострова, который Киев считает своей территорией.Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что "Крымский полуостров ушел", имея в виду, что он не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал нонсенсом обвинения со стороны Запада в адрес России в подготовке к дестабилизации на украинском направлении.Кроме того, вице-адмирал сказал, что Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю, указав, что президент Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных" и "легко оказать ему (Путину. — Прим. ред.) уважение, которого он требует — и которого он, вероятно, заслуживает".Позднее Шенбах назвал заявления "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации". Он подал прошение об отставке, которое удовлетворила министр обороны Кристина Ламбрехт.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В его списки часто попадают российские знаменитости, посещавшие Крым, а также политики и другие деятели, которых авторы заподозрят в причастности к "агрессии" против Украины.МИД России расценивает контент этого ресурса как "прямой призыв к расправе над журналистами".

https://ria.ru/20220123/krym-1769108489.html

https://ria.ru/20220123/ermak-1768922657.html

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в мире, украина, германия, сайт "миротворец", кай-ахим шенбах