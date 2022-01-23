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https://ria.ru/20220123/sanktsii-1769125284.html
ЕС разрабатывает санкции против России из-за Украины, заявил МИД Австрии
ЕС разрабатывает санкции против России из-за Украины, заявил МИД Австрии - РИА Новости, 23.01.2022
ЕС разрабатывает санкции против России из-за Украины, заявил МИД Австрии
Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине, заявил глава МИД Австрии Александер... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T12:44
2022-01-23T13:04
киев
европа
дмитрий песков
евросоюз
нато
мид австрии
северный поток — 2
александер шалленберг
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ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг."В данный момент за кулисами идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ", - сказал Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.Австрийский министр также не исключил вероятность отключения России от системы SWIFT. "Ничто не исключается из обсуждения. Многое будет зависеть от того, что произойдет на самом деле. Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: кибератаки, нападения наемников без опознавательных знаков", - отметил Шалленберг.При этом он вновь выступил против санкций в отношении проекта "Северный поток 2" из-за ситуации на Украине. "Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Такова реальность, и "Северной поток 2" еще даже не является ее частью. Мы не изменим это за одну ночь, если хотим иметь тепло и электричество", - заключил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220123/potok-1769099357.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/sanktsii-1769051704.html
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киев, европа, дмитрий песков, евросоюз, нато, мид австрии, северный поток — 2, александер шалленберг, россия
12:44 23.01.2022 (обновлено: 13:04 23.01.2022)
 
ЕС разрабатывает санкции против России из-за Украины, заявил МИД Австрии

Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС разрабатывает санкции против России из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"В данный момент за кулисами идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ", - сказал Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.
Австрийский министр также не исключил вероятность отключения России от системы SWIFT. "Ничто не исключается из обсуждения. Многое будет зависеть от того, что произойдет на самом деле. Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: кибератаки, нападения наемников без опознавательных знаков", - отметил Шалленберг.
При этом он вновь выступил против санкций в отношении проекта "Северный поток 2" из-за ситуации на Украине. "Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Такова реальность, и "Северной поток 2" еще даже не является ее частью. Мы не изменим это за одну ночь, если хотим иметь тепло и электричество", - заключил он.
Газораспределительный центр трубопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
02:52
Раскрыта роль Украины в сертификации "Северного потока — 2"
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 14:12В мире
ЕС готовит "подушку безопасности" на случай введения санкций против РФ
 
КиевЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОМИД АвстрииСеверный поток — 2Александер ШалленбергРоссия
 
 
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