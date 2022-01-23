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https://ria.ru/20220123/sanktsii-1769101550.html
Британцы осознали неуязвимость России
В Британии назвали Россию "крепким орешком" - РИА Новости, 23.01.2022
Британцы осознали неуязвимость России
Новые антироссийские санкции, если их решатся ввести США, не станут для экономики страны "экзистенциальными". Такое мнение высказал обозреватель The Daily... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T05:42
2022-01-23T05:46
в мире
сша
санкции
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новые антироссийские санкции, если их решатся ввести США, не станут для экономики страны "экзистенциальными". Такое мнение высказал обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер.Автор материала отметил, что ограничения способны осложнить жизнь России, но не нанесут по ней смертельного удара.Схожее мнение высказал главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. "У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком",- сказал эксперт.Чтобы оказать реальное влияние, Западу придется сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив Россию из международной платежной системы SWIFT, заявил Уорнер. "Ни одно из этих действий не выглядит реалистичным, - констатировал он.Группа сенаторов-демократов в США ранее представила законопроект, предусматривающий новые санкции против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он называл свой проект "матерью всех санкций".Сенаторы представили и другие инициативы, направленные против Москвы, но они во много повторяют предложенное Менендесом, однако есть и значительное отличие – демократ предлагает ввести ограничительные меры в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, его коллеги-республиканцы – независимо от развития событий.Документ предполагает ограничения против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, американские законодатели упражняются кто во что горазд, предлагая много абсурдных законопроектов, нецелесообразно каждое подобное "упражнение" комментировать.США и западные страны в последние месяцы заявляют об усилении активности российских военных около границы с Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это никому не угрожает.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что не собирается нападать, а подобные заявления Запад использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html
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в мире, сша, санкции, россия
05:42 23.01.2022 (обновлено: 05:46 23.01.2022)
 
В Британии назвали Россию "крепким орешком"

The Daily Telegraph: санкции не смертельны для России, которая является "крепким орешком"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кремль
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новые антироссийские санкции, если их решатся ввести США, не станут для экономики страны "экзистенциальными". Такое мнение высказал обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер.
Автор материала отметил, что ограничения способны осложнить жизнь России, но не нанесут по ней смертельного удара.
Схожее мнение высказал главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. "У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком",- сказал эксперт.
Чтобы оказать реальное влияние, Западу придется сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив Россию из международной платежной системы SWIFT, заявил Уорнер. "Ни одно из этих действий не выглядит реалистичным, - констатировал он.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 16:08
Депутат объяснил, к чему могут привести новые санкции США против России
Группа сенаторов-демократов в США ранее представила законопроект, предусматривающий новые санкции против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он называл свой проект "матерью всех санкций".
Сенаторы представили и другие инициативы, направленные против Москвы, но они во много повторяют предложенное Менендесом, однако есть и значительное отличие – демократ предлагает ввести ограничительные меры в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, его коллеги-республиканцы – независимо от развития событий.
Документ предполагает ограничения против "Северного потока — 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 13:13
В Совфеде прокомментировали проект санкций США
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, американские законодатели упражняются кто во что горазд, предлагая много абсурдных законопроектов, нецелесообразно каждое подобное "упражнение" комментировать.
США и западные страны в последние месяцы заявляют об усилении активности российских военных около границы с Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это никому не угрожает.
Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что не собирается нападать, а подобные заявления Запад использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
В миреСШАСанкцииРоссия
 
 
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