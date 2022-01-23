https://ria.ru/20220123/sanktsii-1769099658.html

Названный Лондоном "пророссийским лидером" Мураев состоит под санкциями РФ

Названный Лондоном "пророссийским лидером" Мураев состоит под санкциями РФ - РИА Новости, 23.01.2022

Названный Лондоном "пророссийским лидером" Мураев состоит под санкциями РФ

Названный МИД Великобритании "пророссийским лидером в Киеве" бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев находится в списке санкции РФ, следует из... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T03:21

2022-01-23T03:21

2022-01-23T04:18

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Названный МИД Великобритании "пророссийским лидером в Киеве" бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев находится в списке санкции РФ, следует из текста постановления российского правительства от 25 декабря 2018 года.МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины."347. Мураев Евгений Владимирович (Мураєв Євгеній Володимирович), дата рождения - 2 декабря 1967 г., место рождения - г. Змеев, Харьковская область, Украинская ССР, СССР", - говорится в тексте постановления № 1656 от 25 декабря 2018 года "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300".Постановлением № 1300 в 2018 году в целях реализации указа президента России Владимира Путина вводились специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Оно направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений.Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в заявлениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, она заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.

https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769089471.html

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