В США раскрыли сценарий кровавой войны и распада страны в 2040 году

18:33 23.01.2022 (обновлено: 21:47 23.01.2022)
NI раскрыл сценарий кровавой войны и скорого распада США
National Interest: США могут развалиться в 2040 году из-за гражданской войны
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обозреватель американской газеты National Interest Марк Кац описал сценарий гражданской войны, которая приведет к распаду США.
"Как это может произойти? <…> Соединенные Штаты будут в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах. Белые американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво — свое доминирующее положение в обществе", — предположил автор.
Как отметил колумнист, при худшем для Вашингтона развитии событий гражданские волнения приведут к распаду государства. Это позволит другим великим державам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения Америки, подытожил он.
Ранее обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс писал, что вероятность краха США сейчас существенно выше, чем в начале тысячелетия. Согласно опросам, 52 процента избирателей экс-президента Дональда Трампа выступили за то, чтобы "республиканские" штаты образовали отдельные государства. При этом аналогичной позиции в отношении "демократических" штатов придерживаются 41 процент респондентов, поддерживающих действующего лидера Джо Байдена, напомнил журналист.