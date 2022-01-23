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В США раскрыли сценарий кровавой войны и распада страны в 2040 году

NI раскрыл сценарий кровавой войны и скорого распада США - РИА Новости, 23.01.2022

В США раскрыли сценарий кровавой войны и распада страны в 2040 году

Обозреватель американской газеты National Interest Марк Кац описал сценарий гражданской войны, которая приведет к распаду США. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T18:33

2022-01-23T18:33

2022-01-23T21:47

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сша

вашингтон (город)

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обозреватель американской газеты National Interest Марк Кац описал сценарий гражданской войны, которая приведет к распаду США.Как отметил колумнист, при худшем для Вашингтона развитии событий гражданские волнения приведут к распаду государства. Это позволит другим великим державам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения Америки, подытожил он.Ранее обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс писал, что вероятность краха США сейчас существенно выше, чем в начале тысячелетия. Согласно опросам, 52 процента избирателей экс-президента Дональда Трампа выступили за то, чтобы "республиканские" штаты образовали отдельные государства. При этом аналогичной позиции в отношении "демократических" штатов придерживаются 41 процент респондентов, поддерживающих действующего лидера Джо Байдена, напомнил журналист.

https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп