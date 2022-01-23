https://ria.ru/20220123/rak-1769164251.html
Один "ночной" симптом оказался признаком нескольких видов рака
Врачи назвали ранний "ночной" симптом четырех видов рака - РИА Новости, 23.01.2022
Один "ночной" симптом оказался признаком нескольких видов рака
У разных локализаций рака могут быть различные симптомы, однако некоторые характерны сразу для нескольких видов онкологических заболеваний, пишет Express со... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T20:48
2022-01-23T20:48
2022-01-23T20:48
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здоровье
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У разных локализаций рака могут быть различные симптомы, однако некоторые характерны сразу для нескольких видов онкологических заболеваний, пишет Express со ссылкой на экспертов американского медицинского портала Healthline.Одним из "универсальных" признаков онкологических заболеваний специалисты назвали ночную потливость. Она может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени.При этом подчеркивается, что повышенная потливость необязательно указывает на рак. Кроме того, нет точного объяснения почему при некоторых видах злокачественных опухолей пациенты сталкиваются с ночным потоотделением.Среди причин такого явления называются реакция на лечение, в частности химиотерапию, изменение гормонального фона. Часто, помимо повышенного потоотделения, пациенты испытывают озноб и учащенный пульс.
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общество, здоровье
Врачи назвали ранний "ночной" симптом четырех видов рака
Американские врачи назвали ночную потливость ранним симптомом четырех видов рака
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
У разных локализаций рака могут быть различные симптомы, однако некоторые характерны сразу для нескольких видов онкологических заболеваний, пишет Express
со ссылкой на экспертов американского медицинского портала Healthline.
Одним из "универсальных" признаков онкологических заболеваний специалисты назвали ночную потливость. Она может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени.
При этом подчеркивается, что повышенная потливость необязательно указывает на рак. Кроме того, нет точного объяснения почему при некоторых видах злокачественных опухолей пациенты сталкиваются с ночным потоотделением.
Среди причин такого явления называются реакция на лечение, в частности химиотерапию, изменение гормонального фона. Часто, помимо повышенного потоотделения, пациенты испытывают озноб и учащенный пульс.