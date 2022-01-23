https://ria.ru/20220123/rak-1769149548.html

Эти шесть "кожных" симптомов предупреждают о раке

Названы шесть "кожных" симптомов рака, требующих срочного обращения к врачу - РИА Новости, 23.01.2022

Эти шесть "кожных" симптомов предупреждают о раке

Рак легких — самая распространенная разновидность онкологических заболеваний, и иногда распознать его можно по проявлениям на коже, пишет Express со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T17:52

2022-01-23T17:52

2022-01-23T20:28

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Рак легких — самая распространенная разновидность онкологических заболеваний, и иногда распознать его можно по проявлениям на коже, пишет Express со ссылкой на ведущего фармацевта британской медицинской компании medino Джулию Геррини.Врач объяснила, что кожные симптомы — не самые частые при опухолях легких. Но эти "сигналы" могут проявляться как последствие распространения рака на другие органы или побочные эффекты от лечения. Поэтому важно отслеживать эти изменения вместе с лечащим врачом."Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица", — рассказала Геррини.При этом она подчеркнула, что сухость кожи или зуд необязательно могут указывать на рак, однако наличие более "традиционных" симптомов опухолей легких, например кашля с кровью или частых инфекций, одышки, должно стать причиной немедленного обращения к врачу.Фармацевт указала на необходимость раннего выявления рака — в этом случае вероятность излечиться существенно возрастает.

https://ria.ru/20220123/bol-1769138724.html

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общество, здоровье