https://ria.ru/20220123/rak-1769149548.html
Эти шесть "кожных" симптомов предупреждают о раке
Названы шесть "кожных" симптомов рака, требующих срочного обращения к врачу - РИА Новости, 23.01.2022
Эти шесть "кожных" симптомов предупреждают о раке
Рак легких — самая распространенная разновидность онкологических заболеваний, и иногда распознать его можно по проявлениям на коже, пишет Express со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T17:52
2022-01-23T17:52
2022-01-23T20:28
общество
здоровье
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Рак легких — самая распространенная разновидность онкологических заболеваний, и иногда распознать его можно по проявлениям на коже, пишет Express со ссылкой на ведущего фармацевта британской медицинской компании medino Джулию Геррини.Врач объяснила, что кожные симптомы — не самые частые при опухолях легких. Но эти "сигналы" могут проявляться как последствие распространения рака на другие органы или побочные эффекты от лечения. Поэтому важно отслеживать эти изменения вместе с лечащим врачом."Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица", — рассказала Геррини.При этом она подчеркнула, что сухость кожи или зуд необязательно могут указывать на рак, однако наличие более "традиционных" симптомов опухолей легких, например кашля с кровью или частых инфекций, одышки, должно стать причиной немедленного обращения к врачу.Фармацевт указала на необходимость раннего выявления рака — в этом случае вероятность излечиться существенно возрастает.
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общество, здоровье
17:52 23.01.2022 (обновлено: 20:28 23.01.2022)
Названы шесть "кожных" симптомов рака, требующих срочного обращения к врачу
Британский врач Геррини назвала синяки, пятна и сыпь на коже симптомами рака легких
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Рак легких — самая распространенная разновидность онкологических заболеваний, и иногда распознать его можно по проявлениям на коже, пишет Express
со ссылкой на ведущего фармацевта британской медицинской компании medino Джулию Геррини.
Врач объяснила, что кожные симптомы — не самые частые при опухолях легких. Но эти "сигналы" могут проявляться как последствие распространения рака на другие органы или побочные эффекты от лечения. Поэтому важно отслеживать эти изменения вместе с лечащим врачом.
"Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица", — рассказала Геррини.
При этом она подчеркнула, что сухость кожи или зуд необязательно могут указывать на рак, однако наличие более "традиционных" симптомов опухолей легких, например кашля с кровью или частых инфекций, одышки, должно стать причиной немедленного обращения к врачу.
Фармацевт указала на необходимость раннего выявления рака — в этом случае вероятность излечиться существенно возрастает.