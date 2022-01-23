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Захарова заявила о подготовке Запада к крупным провокациям на Украине
Захарова заявила о подготовке Запада к крупным провокациям на Украине - РИА Новости, 23.01.2022
Захарова заявила о подготовке Запада к крупным провокациям на Украине
Страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными, заявила в... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T17:45
2022-01-23T18:56
политика
украина
нато
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными, заявила в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют поставить в Киеве "пророссийского лидера" — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. По словам Захаровой, Лондон "заранее подготовил материал"."Казалось бы, можно было в субботу утром опубликовать — нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — час тридцать ночи по Москве. Видимо, считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по СМИ именно под эмбарго до 1:30", — отметила представитель российского ведомства.Захарова назвала это "информационной агрессией" и допустила, что последуют и другие действия, направленные против России."Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций. Мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций", — добавила она.Сам Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, утверждает, что у его семьи там "арестованы активы". Он заявил, что не понимает, каким образом "это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса", — "это вопрос к мистеру Бину".При переформатировании партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу — За жизнь" (ОПЗЖ) Мураев вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он владел телеканалом NewsOne, а позднее основал свое медиа — канал "Наш".NewsOne, как и еще два других медиаактива — "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями. Они в оппозиции к власти, их ассоциируют с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Заявление МИД Великобритании о Мураеве — уже вторая за двое суток неувязка в заявлениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, она заявила, что Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар". Представитель российского внешнеполитического ведомства после этого усомнилась в квалификации министра.
https://ria.ru/20220123/trass-1769100180.html
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политика, украина, нато, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
17:45 23.01.2022 (обновлено: 18:56 23.01.2022)
 
Захарова заявила о подготовке Запада к крупным провокациям на Украине

Представитель МИД Захарова: на Западе идет подготовка к крупным провокациям на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел России
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными, заявила в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание и общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать это информационное поле, без него они не могут действовать. Для этого осуществлена целая череда таких информационных вбросов — это дезинформация, фейки и манипуляция через СМИ", — сказала она.

Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют поставить в Киеве "пророссийского лидера" — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. По словам Захаровой, Лондон "заранее подготовил материал".
"Казалось бы, можно было в субботу утром опубликовать — нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — час тридцать ночи по Москве. Видимо, считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по СМИ именно под эмбарго до 1:30", — отметила представитель российского ведомства.
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Захарова назвала это "информационной агрессией" и допустила, что последуют и другие действия, направленные против России.
"Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций. Мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций", — добавила она.
Сам Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, утверждает, что у его семьи там "арестованы активы". Он заявил, что не понимает, каким образом "это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса", — "это вопрос к мистеру Бину".
При переформатировании партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу — За жизнь" (ОПЗЖ) Мураев вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он владел телеканалом NewsOne, а позднее основал свое медиа — канал "Наш".
NewsOne, как и еще два других медиаактива — "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями. Они в оппозиции к власти, их ассоциируют с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Заявление МИД Великобритании о Мураеве — уже вторая за двое суток неувязка в заявлениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, она заявила, что Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар". Представитель российского внешнеполитического ведомства после этого усомнилась в квалификации министра.
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