https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769132681.html

Посольство России назвало заявления МИД Британии о Мураеве анекдотичными

Посольство России назвало заявления МИД Британии о Мураеве анекдотичными - РИА Новости, 23.01.2022

Посольство России назвало заявления МИД Британии о Мураеве анекдотичными

Посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить глупые риторические провокации вокруг Украины, весьма опасные в нынешней разогретой... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T14:41

2022-01-23T14:41

2022-01-23T14:58

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ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить глупые риторические провокации вокруг Украины, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке."Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности", - говорится в распространённом заявлении Российской дипмиссии.В посольстве отметили, что внешнеполитическое ведомство Великобритании, оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений."Логика нехитрая: каждый день обвинять Россию в подготовке "неминуемого" вторжения на Украину и на этом выдуманном "основании" пытаться играть роль идеологического лидера "свободного мира", защищающегося от "автократов". Эта лозунговая мишура сочетается с очевидной деградацией британского экспертного потенциала на российском и украинском направлении", - подчеркнули в посольстве.В дипмиссии назвали "анекдотичным" заявление о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера."Чего стоит заявление министра иностранных дел Э.Трасс о том, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками – "от монголов до татар". Последняя же новость – о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, – и вовсе анекдотична", - говорится в заявлении.В российском посольстве также добавили, что британские власти наряду с этими абсурдными заявлениями направляют на Украину смертоносное вооружение, наращивают собственное военное присутствие вблизи российских границ, поощряют саботаж Киевом Минских соглашений.

https://ria.ru/20220123/trass-1769100180.html

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политика, великобритания, россия, украина