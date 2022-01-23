14:41 23.01.2022 (обновлено: 14:58 23.01.2022)
Посольство России назвало заявления МИД Британии о Мураеве анекдотичными
Посольство назвало заявления МИД Британии о поддержке Россией Мураева анекдотичными
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить глупые риторические провокации вокруг Украины, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке.
"Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности", - говорится в распространённом заявлении Российской дипмиссии.
В посольстве отметили, что внешнеполитическое ведомство Великобритании, оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений.
"Логика нехитрая: каждый день обвинять Россию в подготовке "неминуемого" вторжения на Украину и на этом выдуманном "основании" пытаться играть роль идеологического лидера "свободного мира", защищающегося от "автократов". Эта лозунговая мишура сочетается с очевидной деградацией британского экспертного потенциала на российском и украинском направлении", - подчеркнули в посольстве.
В дипмиссии назвали "анекдотичным" заявление о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера.
"Чего стоит заявление министра иностранных дел Э.Трасс о том, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками – "от монголов до татар". Последняя же новость – о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, – и вовсе анекдотична", - говорится в заявлении.
В российском посольстве также добавили, что британские власти наряду с этими абсурдными заявлениями направляют на Украину смертоносное вооружение, наращивают собственное военное присутствие вблизи российских границ, поощряют саботаж Киевом Минских соглашений.