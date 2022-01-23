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Евросоюз "призвал освободить" супругу экс-судьи Верховного суда Чечни

Евросоюз "призвал освободить" супругу экс-судьи Верховного суда Чечни - РИА Новости, 23.01.2022

Евросоюз "призвал освободить" супругу экс-судьи Верховного суда Чечни

Евросоюз призвал российские власти освободить супругу судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, Зарему Мусаеву, причем сделал этот спустя сутки... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T04:15

2022-01-23T04:15

2022-01-23T04:17

в мире

рамзан кадыров

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз призвал российские власти освободить супругу судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, Зарему Мусаеву, причем сделал этот спустя сутки после того, как женщину уже посетил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев и показал видео с ней, и двое суток - как Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде.Сама Мусаева в разговоре с чеченским омбудсменом рассказала, что никакого насилия к ней не применяли, однако, как считают во внешнеполитической службе ЕС, имели место "насильственное задержание" Мусаевой и ее "насильственная передача в Чечню". Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой.Адвокат Наталья Добронравова утром в пятницу, 21 января, заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Она сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее указывал, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и шли в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым до этого случая "трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту историю, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может.

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в мире, рамзан кадыров, россия