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Кинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцев
Кинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцев - РИА Новости, 23.01.2022
Кинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцев
Собаки тоже могут приобретать вредные привычки, причем зачастую это происходит по вине владельца, однако без бездумных наказаний и при грамотной работе с... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T06:55
2022-01-23T06:55
общество
владимир голубев
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Собаки тоже могут приобретать вредные привычки, причем зачастую это происходит по вине владельца, однако без бездумных наказаний и при грамотной работе с питомцем от проблемы можно избавиться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он добавил, что причина вредной привычки может быть глубже, чем кажется, и если владелец замечает у своей собаки такое поведение, то это повод, в первую очередь, поработать над собой. По его словам, только грамотный подход, а не бездумные наказания питомца помогут справиться с этой проблемой.Погрызть и попрыгатьОдной из наиболее распространенных среди собак вредных привычек он назвал желание стащить хозяйскую обувь и сгрызть ее в укромном месте, например, на своей лежанке. Причинами такого поведения, могут быть скука, отсутствие режима, недостаточная нагрузка, стресс, недостаток витаминов или даже глистная инвазия, рассказал кинолог.При этом, по его словам, если нехорошая привычка появилась из-за отсутствия нагрузок, то чтобы отучить собаку от нее, стоит включить в прогулку активные игры и дрессировку."Ругать собаку, обнаружив, что она погрызла ваши кроссовки, совершенно бессмысленно. Наказывать питомца можно только в том случае, если вы застали его непосредственно в процессе "поедания" обуви. Но и в такой ситуации никогда не занимайтесь рукоприкладством. Отдайте команду "нельзя" или "на место" собаке строгим, внятным голосом. Если собака будет подходить к вам ласкаться, игнорируйте её, повторяя команду", - порекомендовал Голубев.Прыжки на хозяина он также назвал плохой привычкой. Специалист отметил, что от избытка радости собака может делать это при встрече или во время игры. По словам Голубева, часто такое поведение поощряет сам хозяин, терпит прыжки питомца на себя и ничего с этим не делает. Чтобы отучить от этой привычки собаку, достаточно каждый раз пресекать это действие, отметил кинолог. Он напомнил, что если питомец перестает демонстрировать такое поведение, успокаивается и ждет вас в спокойном состоянии, следует похвалить его, чтобы закрепить это как норму.Еще одной вредной собачьей привычкой является попрошайничество. Президент РКФ отметил, что попасть под очарование питомца легко, и иногда может показаться, что только бессердечный человек может устоять перед "голодными и полными надежд вопрошающими глазами"."Но, угощая собаку со стола, вы только закрепляете привычку выпрашивать лакомства. Для корректировки поведения игнорируйте любые попытки выпросить кусочек вашей еды. Не переживайте, собака не перестанет любить вас меньше, но станет более воспитанным питомцем", - предостерег Голубев.Опасное и приятноеОпасной привычкой может быть желание собаки постоянно что-то подбирать с земли. Она может как заразиться гельминтами и инфекциями, так и наесться ядовитых продуктов, которые догхантеры могут разбрасывать прямо на улице. К корректировке такого поведения кинолог порекомендовал отнестись особо внимательно."Не позволяйте своей собаке подбирать что-то с земли во время прогулки. Ваш любимец должен хорошо усвоить команду "фу", её можно дополнить одергиванием поводка. Как только собака захочет подобрать что-то на улице, вы произносите команду "фу", тяните на себя поводок и повторяете команду", - рассказал он.Привычку собаки забираться на кровать так же можно считать вредной, особенно если она закрепилась у питомца вопреки желаниям хозяина. Голубев посоветовал точно определиться, место ли собаке на кровати или диване и не менять это решение.Следует обучить собаку команде "нельзя" и прививать ей мысль о том, что "один раз нельзя – всегда нельзя". Также он порекомендовал приобрести питомцу удобную лежанку, на которой он с удовольствием мог бы спать. В случае, если собака все делает правильно, ее следует поощрить.
https://ria.ru/20220120/zhivotnye-1768659132.html
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60
общество, владимир голубев
06:55 23.01.2022
 
Кинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцев

Кинолог Голубев рассказал, как избавиться от "вредных привычек" своих питомцев

© Depositphotos / NatashaFedorovaЗолотой ретривер за ноутбуком
Золотой ретривер за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Depositphotos / NatashaFedorova
Золотой ретривер за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Собаки тоже могут приобретать вредные привычки, причем зачастую это происходит по вине владельца, однако без бездумных наказаний и при грамотной работе с питомцем от проблемы можно избавиться, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Залог успеха – это найти причину и начинать работать именно с ней, а не просто ругать питомца за то или иное поведение. Часто именно неправильный подход к воспитанию является отправной точкой возникновения вредной привычки у собаки", – сказал Голубев.

Он добавил, что причина вредной привычки может быть глубже, чем кажется, и если владелец замечает у своей собаки такое поведение, то это повод, в первую очередь, поработать над собой. По его словам, только грамотный подход, а не бездумные наказания питомца помогут справиться с этой проблемой.

Погрызть и попрыгать

Одной из наиболее распространенных среди собак вредных привычек он назвал желание стащить хозяйскую обувь и сгрызть ее в укромном месте, например, на своей лежанке. Причинами такого поведения, могут быть скука, отсутствие режима, недостаточная нагрузка, стресс, недостаток витаминов или даже глистная инвазия, рассказал кинолог.
При этом, по его словам, если нехорошая привычка появилась из-за отсутствия нагрузок, то чтобы отучить собаку от нее, стоит включить в прогулку активные игры и дрессировку.
"Ругать собаку, обнаружив, что она погрызла ваши кроссовки, совершенно бессмысленно. Наказывать питомца можно только в том случае, если вы застали его непосредственно в процессе "поедания" обуви. Но и в такой ситуации никогда не занимайтесь рукоприкладством. Отдайте команду "нельзя" или "на место" собаке строгим, внятным голосом. Если собака будет подходить к вам ласкаться, игнорируйте её, повторяя команду", - порекомендовал Голубев.
Прыжки на хозяина он также назвал плохой привычкой. Специалист отметил, что от избытка радости собака может делать это при встрече или во время игры. По словам Голубева, часто такое поведение поощряет сам хозяин, терпит прыжки питомца на себя и ничего с этим не делает. Чтобы отучить от этой привычки собаку, достаточно каждый раз пресекать это действие, отметил кинолог. Он напомнил, что если питомец перестает демонстрировать такое поведение, успокаивается и ждет вас в спокойном состоянии, следует похвалить его, чтобы закрепить это как норму.
Еще одной вредной собачьей привычкой является попрошайничество. Президент РКФ отметил, что попасть под очарование питомца легко, и иногда может показаться, что только бессердечный человек может устоять перед "голодными и полными надежд вопрошающими глазами".
"Но, угощая собаку со стола, вы только закрепляете привычку выпрашивать лакомства. Для корректировки поведения игнорируйте любые попытки выпросить кусочек вашей еды. Не переживайте, собака не перестанет любить вас меньше, но станет более воспитанным питомцем", - предостерег Голубев.
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Опасное и приятное

Опасной привычкой может быть желание собаки постоянно что-то подбирать с земли. Она может как заразиться гельминтами и инфекциями, так и наесться ядовитых продуктов, которые догхантеры могут разбрасывать прямо на улице. К корректировке такого поведения кинолог порекомендовал отнестись особо внимательно.
"Не позволяйте своей собаке подбирать что-то с земли во время прогулки. Ваш любимец должен хорошо усвоить команду "фу", её можно дополнить одергиванием поводка. Как только собака захочет подобрать что-то на улице, вы произносите команду "фу", тяните на себя поводок и повторяете команду", - рассказал он.
Привычку собаки забираться на кровать так же можно считать вредной, особенно если она закрепилась у питомца вопреки желаниям хозяина. Голубев посоветовал точно определиться, место ли собаке на кровати или диване и не менять это решение.
Следует обучить собаку команде "нельзя" и прививать ей мысль о том, что "один раз нельзя – всегда нельзя". Также он порекомендовал приобрести питомцу удобную лежанку, на которой он с удовольствием мог бы спать. В случае, если собака все делает правильно, ее следует поощрить.
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