https://ria.ru/20220123/pristayko-1769130703.html

Посол Украины оценил сообщение Великобритании о "новых планах" Москвы

Посол Украины оценил сообщение Великобритании о "новых планах" Москвы - РИА Новости, 23.01.2022

Посол Украины оценил сообщение Великобритании о "новых планах" Москвы

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что верит информации британских властей о том, что Россия хочет "поставить" в Киеве лояльного себе... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T14:07

2022-01-23T14:07

2022-01-23T14:07

в мире

киев

сша

форин-офис

нато

верховная рада украины

мария захарова

вадим пристайко

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ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что верит информации британских властей о том, что Россия хочет "поставить" в Киеве лояльного себе лидера.Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев."Я верю в это. Это не первый раз, когда они пытаются сделать это", - заявил он телеканалу Sky News.По его словам, на Украине уже "восемь лет как есть российское присутствие", добавив, что Украина готова дать отпор "в случае вторжения", но недостаточно хорошо технически оснащена для затяжной войны.Заявление британского МИД было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Мураев, который попал под российские санкции в 2018 года, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.

https://ria.ru/20220123/otvet-1769100025.html

https://ria.ru/20220123/zayavlenie-1769097690.html

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в мире, киев, сша, форин-офис, нато, верховная рада украины, мария захарова, вадим пристайко, евгений мураев, россия