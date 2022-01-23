https://ria.ru/20220123/pozhar-1769162126.html

В Филадельфии загорелся многоэтажный дом, сообщили СМИ

В Филадельфии загорелся многоэтажный дом, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2022

В Филадельфии загорелся многоэтажный дом, сообщили СМИ

Многоэтажный дом загорелся в деловом районе американского города Филадельфия, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T20:16

2022-01-23T20:16

2022-01-23T20:52

в мире

филадельфия

nbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767109136_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_1053b28b005dceaaad090daab3f85786.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Многоэтажный дом загорелся в деловом районе американского города Филадельфия, сообщает телеканал NBC."Возгорание, похоже, произошло в многоэтажном доме", — говорится в сообщении телеканала.Пожарные прибыли на место.На данный момент информации о пострадавших нет.

филадельфия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филадельфия, nbc