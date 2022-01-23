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В Филадельфии загорелся многоэтажный дом, сообщили СМИ
В Филадельфии загорелся многоэтажный дом, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2022
В Филадельфии загорелся многоэтажный дом, сообщили СМИ
Многоэтажный дом загорелся в деловом районе американского города Филадельфия, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T20:16
2022-01-23T20:16
2022-01-23T20:52
в мире
филадельфия
nbc
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Многоэтажный дом загорелся в деловом районе американского города Филадельфия, сообщает телеканал NBC."Возгорание, похоже, произошло в многоэтажном доме", — говорится в сообщении телеканала.Пожарные прибыли на место.На данный момент информации о пострадавших нет.
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в мире, филадельфия, nbc
20:16 23.01.2022 (обновлено: 20:52 23.01.2022)
В Филадельфии загорелся многоэтажный дом, сообщили СМИ
NBC: в деловом районе Филадельфии загорелся многоэтажный дом