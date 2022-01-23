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Открытое горение в подмосковном ресторане ликвидировали
Открытое горение в подмосковном ресторане ликвидировали - РИА Новости, 23.01.2022
Открытое горение в подмосковном ресторане ликвидировали
Открытое горение в ресторане в подмосковном поселке Андреевка ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T18:12
2022-01-23T18:12
2022-01-23T18:12
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Открытое горение в ресторане в подмосковном поселке Андреевка ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 17:48 открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении.Из здания были эвакуированы 70 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Открытое горение в подмосковном ресторане ликвидировали
Открытое горение ресторане в подмосковном поселке Андреевка ликвидировали