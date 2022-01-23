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Пожар в ресторане в Подмосковье локализовали
Пожар в ресторане в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 23.01.2022
Пожар в ресторане в Подмосковье локализовали
Пожар в ресторане в подмосковном поселке Андреевка локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T16:23
2022-01-23T16:23
2022-01-23T17:09
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар в ресторане в подмосковном поселке Андреевка локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На момент прибытия первых пожарно-спасательного подразделений было установлено, что горит утеплитель в кровле административного задания на площади 600 квадратных метров. В 16.10 пожар был локализован", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что из здания было эвакуировано 70 человек, к тушению пожара привлечены 56 человек и 16 единиц техники.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
16:23 23.01.2022 (обновлено: 17:09 23.01.2022)
Пожар в ресторане в Подмосковье локализовали
Пожар в ресторане в подмосковном поселке Андреевка локализовали