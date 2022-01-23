https://ria.ru/20220123/pozhar-1769137324.html

В Подмосковье вспыхнул пожар в ресторане

В Подмосковье вспыхнул пожар в ресторане - РИА Новости, 23.01.2022

В Подмосковье вспыхнул пожар в ресторане

Пожар охватил ресторан в подмосковном посёлке Андреевка, спасатели уже работают на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T15:47

2022-01-23T15:47

2022-01-23T16:42

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар охватил ресторан в подмосковном посёлке Андреевка, спасатели уже работают на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС."Поступила заявка по адресу: Солнечногорский городской округ, посёлок Андреевка, строение 40Г. Подразделения уже работают на месте, информации о погибших и пострадавших не поступало", - сказал собеседник.Он пояснил, что возгорание произошло в беседке.По данным пресс-службы, сейчас площадь пожара достигла 225 "квадратов".Согласно данным "Яндекс.Карты", по адресу находится ресторан "Раздолье".

https://ria.ru/20220111/pushkino-1767398316.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)