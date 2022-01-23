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В Подмосковье вспыхнул пожар в ресторане
В Подмосковье вспыхнул пожар в ресторане - РИА Новости, 23.01.2022
В Подмосковье вспыхнул пожар в ресторане
Пожар охватил ресторан в подмосковном посёлке Андреевка, спасатели уже работают на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T15:47
2022-01-23T15:47
2022-01-23T16:42
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар охватил ресторан в подмосковном посёлке Андреевка, спасатели уже работают на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС."Поступила заявка по адресу: Солнечногорский городской округ, посёлок Андреевка, строение 40Г. Подразделения уже работают на месте, информации о погибших и пострадавших не поступало", - сказал собеседник.Он пояснил, что возгорание произошло в беседке.По данным пресс-службы, сейчас площадь пожара достигла 225 "квадратов".Согласно данным "Яндекс.Карты", по адресу находится ресторан "Раздолье".
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:47 23.01.2022 (обновлено: 16:42 23.01.2022)
В Подмосковье вспыхнул пожар в ресторане
В Подмосковье вспыхнул пожар в ресторане в поселке Андреевка
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар охватил ресторан в подмосковном посёлке Андреевка, спасатели уже работают на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
"Поступила заявка по адресу: Солнечногорский городской округ, посёлок Андреевка, строение 40Г. Подразделения уже работают на месте, информации о погибших и пострадавших не поступало", - сказал собеседник.
Он пояснил, что возгорание произошло в беседке.
По данным пресс-службы, сейчас площадь пожара достигла 225 "квадратов".
Согласно данным "Яндекс.Карты", по адресу находится ресторан "Раздолье".