Способна ли Украина сорвать запуск "Северного потока — 2"

Раскрыта роль Украины в сертификации "Северного потока — 2"
Депутат Рады Кучеренко: Украина не сможет сорвать сертификацию "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазораспределительный центр трубопровода "Северный поток — 2"
Газораспределительный центр трубопровода "Северный поток — 2"
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток — 2", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Киев будет привлечен к процессу сертификации газопровода.
Как отметил Кучеренко, главная задача министра – не сообщать "плохие новости". Он напомнил, что об участии Киева в сертификации трубопровода неоднократно заявляли глава "Нафтогаза" Юрий Витренко и другие украинские чиновники.
"Но я вам открою тайну – мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два", - заявил парламентарий.
По его словам, руководство "Нафтогаза" вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ пытается "нивелировать" свои провалы. "Им необходима вечная борьба… Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват", - указал он.
При этом депутат предупредил, что "Северный поток — 2" все равно "будет", это понимают все. "Весной, летом, осенью – он будет запущен. Но мы же это не можем признать. Поэтому будут "борцуны" до конца бороться", - заключил Кучеренко.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
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