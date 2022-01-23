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https://ria.ru/20220123/potok-1769099357.html
Способна ли Украина сорвать запуск "Северного потока — 2"
Раскрыта роль Украины в сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.01.2022
Способна ли Украина сорвать запуск "Северного потока — 2"
Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток — 2", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T02:52
2022-01-23T02:52
в мире
украина
еврокомиссия
верховная рада украины
газпром
нафтогаз украины
балтийское море
юрий витренко
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток — 2", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Киев будет привлечен к процессу сертификации газопровода.Как отметил Кучеренко, главная задача министра – не сообщать "плохие новости". Он напомнил, что об участии Киева в сертификации трубопровода неоднократно заявляли глава "Нафтогаза" Юрий Витренко и другие украинские чиновники."Но я вам открою тайну – мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два", - заявил парламентарий.По его словам, руководство "Нафтогаза" вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ пытается "нивелировать" свои провалы. "Им необходима вечная борьба… Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват", - указал он.При этом депутат предупредил, что "Северный поток — 2" все равно "будет", это понимают все. "Весной, летом, осенью – он будет запущен. Но мы же это не можем признать. Поэтому будут "борцуны" до конца бороться", - заключил Кучеренко."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
https://ria.ru/20220121/gaz-1768995623.html
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в мире, украина, еврокомиссия, верховная рада украины, газпром, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2
02:52 23.01.2022
 
Раскрыта роль Украины в сертификации "Северного потока — 2"

Депутат Рады Кучеренко: Украина не сможет сорвать сертификацию "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазораспределительный центр трубопровода "Северный поток — 2"
Газораспределительный центр трубопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Газораспределительный центр трубопровода "Северный поток — 2"
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток — 2", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Киев будет привлечен к процессу сертификации газопровода.
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Как отметил Кучеренко, главная задача министра – не сообщать "плохие новости". Он напомнил, что об участии Киева в сертификации трубопровода неоднократно заявляли глава "Нафтогаза" Юрий Витренко и другие украинские чиновники.
"Но я вам открою тайну – мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два", - заявил парламентарий.
По его словам, руководство "Нафтогаза" вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ пытается "нивелировать" свои провалы. "Им необходима вечная борьба… Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват", - указал он.
При этом депутат предупредил, что "Северный поток — 2" все равно "будет", это понимают все. "Весной, летом, осенью – он будет запущен. Но мы же это не можем признать. Поэтому будут "борцуны" до конца бороться", - заключил Кучеренко.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
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В миреУкраинаЕврокомиссияВерховная Рада УкраиныГазпромНафтогаз УкраиныБалтийское мореЮрий ВитренкоСеверный поток — 2
 
 
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