00:11 23.01.2022 (обновлено: 01:25 23.01.2022)
Посольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину
Посольство КНР в России назвало провокацией публикацию о "просьбе не нападать на Украину"
Посольство Китая в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Публикация в американских СМИ о том, лидер КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады в Пекине — фейк и провокация, заявило посольство Китая в Москве.
О "просьбе" Си Цзиньпина ранее сообщило агентство Блумберг, сославшись на некоего китайского дипломата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту публикацию, отметила, что это "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью данного СМИ.
"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией", - говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В посольстве подчеркнули, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.
"Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений", - напомнили дипломаты.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.