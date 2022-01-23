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Семьи, потерявшие жилье на пожаре в Бодайбо, получат помощь
Семьи, потерявшие жилье на пожаре в Бодайбо, получат помощь - РИА Новости, 23.01.2022
Семьи, потерявшие жилье на пожаре в Бодайбо, получат помощь
Государственная социальная помощь будет оказана восьми семьям, потерявшим жилье во время возгорания дома в городе Бодайбо, где во время тушения погибли двое... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T16:25
2022-01-23T16:26
происшествия
иркутская область
бодайбинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь кобзев
россия
евгений юмашев
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ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости. Государственная социальная помощь будет оказана восьми семьям, потерявшим жилье во время возгорания дома в городе Бодайбо, где во время тушения погибли двое спасателей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Накануне в Бодайбо в переулке Охотничий загорелся 12-квартирный деревянный дом, сотрудники МЧС эвакуировали жильцов. При тушении пожара на связь перестали выходить несколько спасателей, позже в подвальном помещении дома были обнаружены тела 25-летнего Вадима Найденова и 28-летнего Игоря Руснакова.Глава региона Игорь Кобзев в воскресенье побывал в Бодайбо, где провел заседание региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (КЧС) и встретился с родными Вадима Найденова. С близкими Игоря Руснакова, которые проживают в Усть-Илимске, должен встретиться начальник ГУМЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. Семьям погибших спасателей "будет оказана всесторонняя помощь".Во время заседания КЧС обсуждались вопросы социальной помощи семьям, пострадавшим от пожара. В сгоревшем доме было прописано 28 человек, из них восемь пенсионеров и четыре ребенка. Все погорельцы сейчас находятся у родственников."Четыре семьи, где на каждого члена доходы ниже прожиточного минимума, по областным нормативным актам получат по 113 тысяч рублей. Еще четырем семьям, у которых доходы не превышают трехкратного прожиточного минимума, выплатят по 100 тысяч рублей. Средства на счета собственников жилья поступят в течение ближайших трех дней", - говорится в сообщении.Кроме того, в индивидуальном порядке выясняется, какая гуманитарная помощь необходима пострадавшим. Комиссию по ликвидации последствий пожара возглавит мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев. Вопросы с жильем и утратой имущества планируется решить в течение месяца.
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происшествия, иркутская область, бодайбинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь кобзев, россия, евгений юмашев
16:25 23.01.2022 (обновлено: 16:26 23.01.2022)
 
Семьи, потерявшие жилье на пожаре в Бодайбо, получат помощь

Восемь семей, потерявших жилье на пожаре в Бодайбо, получат финансовую помощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости. Государственная социальная помощь будет оказана восьми семьям, потерявшим жилье во время возгорания дома в городе Бодайбо, где во время тушения погибли двое спасателей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Накануне в Бодайбо в переулке Охотничий загорелся 12-квартирный деревянный дом, сотрудники МЧС эвакуировали жильцов. При тушении пожара на связь перестали выходить несколько спасателей, позже в подвальном помещении дома были обнаружены тела 25-летнего Вадима Найденова и 28-летнего Игоря Руснакова.
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При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей
Глава региона Игорь Кобзев в воскресенье побывал в Бодайбо, где провел заседание региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (КЧС) и встретился с родными Вадима Найденова. С близкими Игоря Руснакова, которые проживают в Усть-Илимске, должен встретиться начальник ГУМЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. Семьям погибших спасателей "будет оказана всесторонняя помощь".
Во время заседания КЧС обсуждались вопросы социальной помощи семьям, пострадавшим от пожара. В сгоревшем доме было прописано 28 человек, из них восемь пенсионеров и четыре ребенка. Все погорельцы сейчас находятся у родственников.
"Четыре семьи, где на каждого члена доходы ниже прожиточного минимума, по областным нормативным актам получат по 113 тысяч рублей. Еще четырем семьям, у которых доходы не превышают трехкратного прожиточного минимума, выплатят по 100 тысяч рублей. Средства на счета собственников жилья поступят в течение ближайших трех дней", - говорится в сообщении.
Кроме того, в индивидуальном порядке выясняется, какая гуманитарная помощь необходима пострадавшим. Комиссию по ликвидации последствий пожара возглавит мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев. Вопросы с жильем и утратой имущества планируется решить в течение месяца.
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ПроисшествияИркутская областьБодайбинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Игорь КобзевРоссияЕвгений Юмашев
 
 
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