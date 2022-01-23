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Семье девочки, погибшей при нападении собак в Забайкалье, выплатят помощь

Семье девочки, погибшей при нападении собак в Забайкалье, выплатят помощь - РИА Новости, 23.01.2022

Семье девочки, погибшей при нападении собак в Забайкалье, выплатят помощь

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить материальную помощь семье погибшей после нападения собак девочки, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:10

2022-01-23T11:10

2022-01-23T11:10

происшествия

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить материальную помощь семье погибшей после нападения собак девочки, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья после этого заявил, что будет просить изменить федеральный закон, регулирующий отлов собак."Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей от собак девочки материальную помощь из регионального бюджета. Кроме этого Минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку, также край возьмет на себя расходы, связанные с погребением девочки", - говорится в сообщении.Сумма выплаты пока не уточняется.В пресс-службе отметили, что глава региона поставил задачу главам муниципальных образований самым серьезным образом решать проблему безнадзорных животных. Губернатор распорядился о немедленной необходимости заключать контракты в муниципалитетах на отлов собак. Сделан акцент на изменения нормативно-правовой базы.

забайкальский край

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Следственные мероприятия по делу о гибели девочки в Читинском районе Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека – по факту гибели малолетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. 2022-01-23T11:10 true PT0M48S

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происшествия, забайкальский край, александр осипов, видео