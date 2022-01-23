https://ria.ru/20220123/poezd-1769147974.html
В Рязанской области погибли три человека в ДТП с поездом
В Рязанской области погибли три человека в ДТП с поездом - РИА Новости, 23.01.2022
В Рязанской области погибли три человека в ДТП с поездом
Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и пригородного поезда в Рязанской области, сообщается на сайте Юго-Восточной железной дороги. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T17:39
2022-01-23T17:39
2022-01-23T17:39
происшествия
рязанская область
авто
юго-восточная железная дорога
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РЯЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и пригородного поезда в Рязанской области, сообщается на сайте Юго-Восточной железной дороги."Сегодня в 13.55 на железнодорожном переезде, расположенном на 285 км перегона Милославское - Гротовский в Рязанской области, водитель легкового автомобиля Шевроле-Нива проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6853 Узуново - Троекурово, грубо нарушив правила дорожного движения", - говорится в сообщении.Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет."Смертельно травмированы два пассажира автомобиля и водитель", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220123/dtp-1769137915.html
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происшествия, рязанская область, авто, юго-восточная железная дорога
В Рязанской области погибли три человека в ДТП с поездом
В Рязанской области погибли три человека при столкновении автомобиля с поездом