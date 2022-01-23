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В Рязанской области погибли три человека в ДТП с поездом

В Рязанской области погибли три человека в ДТП с поездом - РИА Новости, 23.01.2022

В Рязанской области погибли три человека в ДТП с поездом

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и пригородного поезда в Рязанской области, сообщается на сайте Юго-Восточной железной дороги. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T17:39

2022-01-23T17:39

2022-01-23T17:39

происшествия

рязанская область

авто

юго-восточная железная дорога

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РЯЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и пригородного поезда в Рязанской области, сообщается на сайте Юго-Восточной железной дороги."Сегодня в 13.55 на железнодорожном переезде, расположенном на 285 км перегона Милославское - Гротовский в Рязанской области, водитель легкового автомобиля Шевроле-Нива проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6853 Узуново - Троекурово, грубо нарушив правила дорожного движения", - говорится в сообщении.Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет."Смертельно травмированы два пассажира автомобиля и водитель", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220123/dtp-1769137915.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, авто, юго-восточная железная дорога