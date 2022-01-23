https://ria.ru/20220123/peregovory-1769129589.html

Гаврилов заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности "тикает счетчик"

Гаврилов заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности "тикает счетчик" - РИА Новости, 23.01.2022

Гаврилов заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности "тикает счетчик"

Россия не будет бесконечно ждать ответов от США и НАТО на свои предложения по безопасности, а если Запад проигнорирует требования Москвы, то Россия защитит свою РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:48

2022-01-23T13:48

2022-01-23T23:15

в мире

вена

нато

совет россия-нато

энтони блинкен

восточная европа

россия

константин гаврилов

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия не будет бесконечно ждать ответов от США и НАТО на свои предложения по безопасности, а если Запад проигнорирует требования Москвы, то Россия защитит свою безопасность в Европе другими средствами, последствия которых "на своей шее почувствуют и американцы, и европейцы", заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Счетчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".По его словам, если США и НАТО проигнорируют требования России, то Москва "сделает выводы и будет защищать свою безопасность в Европе другими средствами и методами"."И это почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы", — добавил дипломат.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между Россией и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

https://ria.ru/20220122/kampaniya-1769050513.html

вена

восточная европа

россия

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в мире, вена, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа, россия, константин гаврилов