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Гаврилов заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности "тикает счетчик"
Гаврилов заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности "тикает счетчик" - РИА Новости, 23.01.2022
Гаврилов заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности "тикает счетчик"
Россия не будет бесконечно ждать ответов от США и НАТО на свои предложения по безопасности, а если Запад проигнорирует требования Москвы, то Россия защитит свою РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T13:48
2022-01-23T23:15
в мире
вена
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
восточная европа
россия
константин гаврилов
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия не будет бесконечно ждать ответов от США и НАТО на свои предложения по безопасности, а если Запад проигнорирует требования Москвы, то Россия защитит свою безопасность в Европе другими средствами, последствия которых "на своей шее почувствуют и американцы, и европейцы", заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Счетчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".По его словам, если США и НАТО проигнорируют требования России, то Москва "сделает выводы и будет защищать свою безопасность в Европе другими средствами и методами"."И это почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы", — добавил дипломат.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между Россией и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
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в мире, вена, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа, россия, константин гаврилов
13:48 23.01.2022 (обновлено: 23:15 23.01.2022)
 
Гаврилов заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности "тикает счетчик"

Глава делегации России в Вене Гаврилов: на переговорах по безопасности "тикает счетчик"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПереговоры Россия — США по гарантиям безопасности
Переговоры Россия — США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Переговоры Россия — США по гарантиям безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия не будет бесконечно ждать ответов от США и НАТО на свои предложения по безопасности, а если Запад проигнорирует требования Москвы, то Россия защитит свою безопасность в Европе другими средствами, последствия которых "на своей шее почувствуют и американцы, и европейцы", заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Счетчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".
По его словам, если США и НАТО проигнорируют требования России, то Москва "сделает выводы и будет защищать свою безопасность в Европе другими средствами и методами".
"И это почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы", — добавил дипломат.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между Россией и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
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В миреВенаНАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенВосточная ЕвропаРоссияКонстантин Гаврилов
 
 
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