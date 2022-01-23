Украина — пушечное мясо. У Британии есть план по большому переделу Европы

16:05 23.01.2022 (обновлено: 16:53 23.01.2022)
Украина — пушечное мясо. Стал известен план Британии по переделу Европы
Политолог Бондаренко: у Британии есть план по масштабному антироссийскому переделу Европы
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью газете "Страна", что Лондон вынашивает планы по масштабному изменению Европы.
"Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнера США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Brittanica", — поделился мнением эксперт.
Как считает Бондаренко, Соединенное Королевство намерено сформировать ось Лондон — Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия, а в перспективе — страны Балтии. По его словам, архитектором этого альянса называют Ричарда Мура, шефа разведывательной службы MI6 и бывшего посла Великобритании в Турции.
"Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. <…> Если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история", — подытожил политолог.
Ранее Совет по геостратегии Великобритании заявил в своем твиттере, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность появления тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом. Глава внешнеполитического ведомства подтвердила, что Соединенное Королевство развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной.