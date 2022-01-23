https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html

Украина — пушечное мясо. У Британии есть план по большому переделу Европы

Украина — пушечное мясо. Стал известен план Британии по переделу Европы - РИА Новости, 23.01.2022

Украина — пушечное мясо. У Британии есть план по большому переделу Европы

Украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью газете "Страна", что Лондон вынашивает планы по масштабному изменению Европы. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:05

2022-01-23T16:05

2022-01-23T16:53

в мире

украина

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью газете "Страна", что Лондон вынашивает планы по масштабному изменению Европы.Как считает Бондаренко, Соединенное Королевство намерено сформировать ось Лондон — Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия, а в перспективе — страны Балтии. По его словам, архитектором этого альянса называют Ричарда Мура, шефа разведывательной службы MI6 и бывшего посла Великобритании в Турции."Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. <…> Если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история", — подытожил политолог.Ранее Совет по геостратегии Великобритании заявил в своем твиттере, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность появления тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом. Глава внешнеполитического ведомства подтвердила, что Соединенное Королевство развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной.

https://ria.ru/20220122/plan-1769082002.html

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