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Украина — пушечное мясо. У Британии есть план по большому переделу Европы
Украина — пушечное мясо. Стал известен план Британии по переделу Европы - РИА Новости, 23.01.2022
Украина — пушечное мясо. У Британии есть план по большому переделу Европы
Украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью газете "Страна", что Лондон вынашивает планы по масштабному изменению Европы. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T16:05
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в мире
украина
киев
варшава
анкара
сша
турция
великобритания
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью газете "Страна", что Лондон вынашивает планы по масштабному изменению Европы.Как считает Бондаренко, Соединенное Королевство намерено сформировать ось Лондон — Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия, а в перспективе — страны Балтии. По его словам, архитектором этого альянса называют Ричарда Мура, шефа разведывательной службы MI6 и бывшего посла Великобритании в Турции."Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. &lt;…&gt; Если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история", — подытожил политолог.Ранее Совет по геостратегии Великобритании заявил в своем твиттере, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность появления тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом. Глава внешнеполитического ведомства подтвердила, что Соединенное Королевство развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной.
https://ria.ru/20220122/plan-1769082002.html
украина
киев
варшава
анкара
сша
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в мире, украина, киев, варшава, анкара, сша, турция, великобритания, польша, британская разведывательная служба mi6, россия, ричард мур, лиз трасс
16:05 23.01.2022 (обновлено: 16:53 23.01.2022)
 
Украина — пушечное мясо. Стал известен план Британии по переделу Европы

Политолог Бондаренко: у Британии есть план по масштабному антироссийскому переделу Европы

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью газете "Страна", что Лондон вынашивает планы по масштабному изменению Европы.

"Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнера США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Brittanica", — поделился мнением эксперт.

Как считает Бондаренко, Соединенное Королевство намерено сформировать ось Лондон — Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия, а в перспективе — страны Балтии. По его словам, архитектором этого альянса называют Ричарда Мура, шефа разведывательной службы MI6 и бывшего посла Великобритании в Турции.
"Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. <…> Если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история", — подытожил политолог.
Ранее Совет по геостратегии Великобритании заявил в своем твиттере, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность появления тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом. Глава внешнеполитического ведомства подтвердила, что Соединенное Королевство развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной.
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В миреУкраинаКиевВаршаваАнкараСШАТурцияВеликобританияПольшаБританская разведывательная служба MI6РоссияРичард МурЛиз Трасс
 
 
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