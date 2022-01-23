https://ria.ru/20220123/pensiya-1769096686.html

Кто получит право на пенсию в этом году

Эксперт напомнила, кто получит право на пенсию в этом году - РИА Новости, 23.01.2022

Кто получит право на пенсию в этом году

В 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T01:16

2022-01-23T01:16

2022-01-23T04:25

общество

пенсия

пенсионный фонд рф

рэу имени г. в. плеханова

россия

юлия финогенова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Она напомнила, что в России с 2019 года идет повышение пенсионного возраста с "шагом" полгода-год. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.При этом требуемый для назначения пенсии страховой стаж в 2022 году составляет 13 лет, количество пенсионных коэффициентов должно составлять не менее 23,4 балла.Кроме того, Финогенова напомнила, что с 1 января 2022 года в РФ действует беззаявительный порядок назначений страховых пенсий. "Для того чтобы пенсия была назначена автоматически, необходимо подтвердить ПФР свое согласие через сайт Госуслуг", - рассказала она.

https://ria.ru/20220122/pensiya-1769014998.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенсия, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова