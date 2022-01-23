https://ria.ru/20220123/pensiya-1769096686.html
Кто получит право на пенсию в этом году
Эксперт напомнила, кто получит право на пенсию в этом году - РИА Новости, 23.01.2022
Кто получит право на пенсию в этом году
В 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T01:16
2022-01-23T01:16
2022-01-23T04:25
общество
пенсия
пенсионный фонд рф
рэу имени г. в. плеханова
россия
юлия финогенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.Она напомнила, что в России с 2019 года идет повышение пенсионного возраста с "шагом" полгода-год. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.При этом требуемый для назначения пенсии страховой стаж в 2022 году составляет 13 лет, количество пенсионных коэффициентов должно составлять не менее 23,4 балла.Кроме того, Финогенова напомнила, что с 1 января 2022 года в РФ действует беззаявительный порядок назначений страховых пенсий. "Для того чтобы пенсия была назначена автоматически, необходимо подтвердить ПФР свое согласие через сайт Госуслуг", - рассказала она.
https://ria.ru/20220122/pensiya-1769014998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пенсия, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, россия, юлия финогенова
01:16 23.01.2022 (обновлено: 04:25 23.01.2022)
Эксперт напомнила, кто получит право на пенсию в этом году
Финансист Финогенова: право на пенсию в 2022 году появится у мужчин в возрасте 61,5 года