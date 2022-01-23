07:15 23.01.2022 (обновлено: 07:40 23.01.2022)
"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для эксплуатации "Морского старта"
"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для возобновления эксплуатации "Морского старта"
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. "Роскосмос" планирует найти зарубежного партнера, чтобы возобновить эксплуатацию "Морского старта" и модернизировать его систему управления под запуски ракет "Союз-5", об этом заявил в интервью журналу "Русский космос" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Надо в любом случае сохранить "Морской старт", модернизировать его систему управления под запуски "Союза-5". Для разделения рисков и финансового бремени на первом этапе, а также совместной эксплуатации комплекса в дальнейшем имеет смысл найти зарубежного партнера, который в силу своего географического расположения не может обладать космодромом на своей территории и был бы заинтересован в партнерстве по плавучему космодрому", - сказал он.
Как полагает Рогозин, "Морской старт" опередил свое время, так как подобные проекты только сейчас появляются у США и Китая. По словам главы "Роскосмоса", он осмотрел оба судна, задействованных в проекте, в порту Славянка в Приморье в 2020 году и поразился тому, как целый космодром, все обслуживающие системы, а также три ракеты-носителя удалось разместить всего на двух кораблях.
"Подводя итог, скажу, что "оживление" "Морского старта" – важная задача для Роскосмоса на сегодняшний день", - заключил он.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс "Морского старта" — сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижную стартовую платформу Odyssey.
В марте 2020 года комплекс перевезли в порт Славянка в Приморье. В конце апреля прошлого года глава S7 Владислав Филев сообщил, что "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы проекта для продолжения пусков с 2024 года.