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Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220123/pandemiya-1768633983.html
Есть контакт. Народы, которые исчезнут из-за COVID-19
Есть контакт. Народы, которые исчезнут из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.01.2022
Есть контакт. Народы, которые исчезнут из-за COVID-19
Коронавирус угрожает племенам, сознательно отказавшимся от связи с миром: большинство таких живет в бассейне Амазонки в Южной Америке. Однако иногда они... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T08:00
2022-01-23T08:05
наука
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Коронавирус угрожает племенам, сознательно отказавшимся от связи с миром: большинство таких живет в бассейне Амазонки в Южной Америке. Однако иногда они вынуждены выходить из джунглей, неизбежны и случайные контакты с соседними народами. А значит, возрастает риск передачи инфекции.Отказались от контактовНа Земле, по разным оценкам, проживает от 150 до 200 неконтактных народов. Так называют группы людей, которые знают о существовании человеческого общества, но не хотят с ним взаимодействовать. В большинстве своем это остатки коренного населения Южной Америки, Папуа — Новой Гвинеи и Андаманских островов.Самые известные — северные сентинельцы с одноименного острова в Индийском океане. Они постоянно патрулируют свою территорию и нападают на каждого, кто приблизится. В 2018-м представители воинственного племени застрелили американского миссионера Джона Чау, который надеялся обратить туземцев в христианство.Неконтактные народы в основном занимаются охотой и собирательством, некоторые —примитивным земледелием. Уже несколько веков они под угрозой исчезновения из-за наступления цивилизации, пишут в недавнем обзоре ученые из Южной Америки. Опасность представляют браконьеры, ресурсодобывающие компании, фермеры, проповедники и туристы. Под влиянием внешнего вмешательства племена покидают привычную среду обитания, меняют образ жизни.Большой урон коренному населению наносят инфекции. Иммунитет изолированных племен не знаком с большинством патогенов, циркулирующих в человеческой популяции. Для них опасен даже обычный простудный вирус. Типичная причина смерти — от болезни, занесенной извне. Например, известно, что вспышки кори унесли жизни представителей андаманского племени джарава и индейского яномами.А в 2014-м в бразильском штате Акри, спасаясь от браконьеров, в деревню вышли люди сапанава, прежде не контактировавшие с миром. Через несколько дней многие слегли с гриппом, и только своевременная медицинская помощь спасла их от смерти.Собственно, ситуация не нова. Более 90 процентов коренного населения Америки погибло во время колонизации от инфекционных болезней. Теперь ученые опасаются, что до изолированных групп доберется COVID-19.Вездесущая пандемияИсследователи из Университета Мато Грассо отмечают: больше всего от коронавируса в Бразилии страдают этнические меньшинства. Они в шесть с половиной раз чаще рискуют умереть от болезни, чем основное население. Ученые провели географический анализ во время пика эпидемии весной — летом 2020-го и выявили 16 кластеров, сильнее всего подверженных вспышкам инфекции. Два главных — на севере страны и на среднем западе.В высокой смертности виновна не только пандемия, полагают авторы работы. По статистике, у коренных народов, как и во всем мире, от ковида чаще гибнут мужчины и старики. По-видимому, свою лепту вносит длительная политическая и социальная изоляция.Похожую ситуацию описывают ученые из Эквадора. Из-за оторванности от цивилизации и неразвитой инфраструктуры малочисленные племена, составляющие семь процентов населения, лишены доступа к здравоохранению. Медицинские лаборатории — исключительно в городах, их услуги стоят дорого.Несмотря на изоляцию, вирус проникает в самые отдаленные уголки страны. Специалисты протестировали выборочно 769 человек из 14 малочисленных сообществ, и в 12 обнаружили положительные результаты. Иногда до половины тестов указывают на SARS-CoV-2. По устным свидетельствам глав племен, люди умирали от ковида, но сколько — неизвестно.Особое беспокойство вызывают тагаэри и тароменане — последние неконтактные группы из закрытой части национального парка Ясуни. Инфекция к ним может попасть через взаимодействие с индейцами ваорани.Больше всего зараженных в Бразилии выявили у племени арара из бассейна Амазонки, вступившего в контакт в 1987-м. На пике эпидемии позитивный тест оказался у 46 процентов арара, а их всего-то — 121 человек.Неконтактные племена проживают главным образом в лесах бассейна Амазонки — самой богатой экосистеме планеты. Биоразнообразие обеспечивает им стабильное существование. Однако растущие аппетиты частных и государственных компаний лишают малочисленных обитателей привычного образа жизни, вынуждают прервать добровольную изоляцию.Так, летом 2020-го десять племен вошли на территорию коренной общины на западе Бразилии. Взяли орудия труда, бананы, гамаки, одежду и вернулись в лес. Все это заставляет специалистов искать пути контроля подобных контактов. Задача — минимизировать риск вспышек COVID-19 среди последних малочисленных народов, живущих в гармонии с природой.
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здоровье, биология, коронавирус covid-19
08:00 23.01.2022 (обновлено: 08:05 23.01.2022)
 

Есть контакт. Народы, которые исчезнут из-за COVID-19

© REUTERS / Henry NichollsЛюди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Коронавирус угрожает племенам, сознательно отказавшимся от связи с миром: большинство таких живет в бассейне Амазонки в Южной Америке. Однако иногда они вынуждены выходить из джунглей, неизбежны и случайные контакты с соседними народами. А значит, возрастает риск передачи инфекции.

Отказались от контактов

На Земле, по разным оценкам, проживает от 150 до 200 неконтактных народов. Так называют группы людей, которые знают о существовании человеческого общества, но не хотят с ним взаимодействовать. В большинстве своем это остатки коренного населения Южной Америки, Папуа — Новой Гвинеи и Андаманских островов.
Самые известные — северные сентинельцы с одноименного острова в Индийском океане. Они постоянно патрулируют свою территорию и нападают на каждого, кто приблизится. В 2018-м представители воинственного племени застрелили американского миссионера Джона Чау, который надеялся обратить туземцев в христианство.
Неконтактные народы в основном занимаются охотой и собирательством, некоторые —примитивным земледелием. Уже несколько веков они под угрозой исчезновения из-за наступления цивилизации, пишут в недавнем обзоре ученые из Южной Америки. Опасность представляют браконьеры, ресурсодобывающие компании, фермеры, проповедники и туристы. Под влиянием внешнего вмешательства племена покидают привычную среду обитания, меняют образ жизни.
Охотник - РИА Новости, 1920, 05.12.2018
5 декабря 2018, 08:00Наука
Убивают любого. Самые враждебные народы планеты
Большой урон коренному населению наносят инфекции. Иммунитет изолированных племен не знаком с большинством патогенов, циркулирующих в человеческой популяции. Для них опасен даже обычный простудный вирус. Типичная причина смерти — от болезни, занесенной извне. Например, известно, что вспышки кори унесли жизни представителей андаманского племени джарава и индейского яномами.
А в 2014-м в бразильском штате Акри, спасаясь от браконьеров, в деревню вышли люди сапанава, прежде не контактировавшие с миром. Через несколько дней многие слегли с гриппом, и только своевременная медицинская помощь спасла их от смерти.
Собственно, ситуация не нова. Более 90 процентов коренного населения Америки погибло во время колонизации от инфекционных болезней. Теперь ученые опасаются, что до изолированных групп доберется COVID-19.
© AP Photo / Ariana CubillosИндейцы племени яномами на юге Венесуэлы
Индейцы племени Яномамо на юге Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Ariana Cubillos
Индейцы племени яномами на юге Венесуэлы

Вездесущая пандемия

Исследователи из Университета Мато Грассо отмечают: больше всего от коронавируса в Бразилии страдают этнические меньшинства. Они в шесть с половиной раз чаще рискуют умереть от болезни, чем основное население. Ученые провели географический анализ во время пика эпидемии весной — летом 2020-го и выявили 16 кластеров, сильнее всего подверженных вспышкам инфекции. Два главных — на севере страны и на среднем западе.
В высокой смертности виновна не только пандемия, полагают авторы работы. По статистике, у коренных народов, как и во всем мире, от ковида чаще гибнут мужчины и старики. По-видимому, свою лепту вносит длительная политическая и социальная изоляция.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/LesniewskiБассейн реки Амазонки, где проживает большинство неконтактных племен
Бассейн реки Амазонки - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Lesniewski
Похожую ситуацию описывают ученые из Эквадора. Из-за оторванности от цивилизации и неразвитой инфраструктуры малочисленные племена, составляющие семь процентов населения, лишены доступа к здравоохранению. Медицинские лаборатории — исключительно в городах, их услуги стоят дорого.
Несмотря на изоляцию, вирус проникает в самые отдаленные уголки страны. Специалисты протестировали выборочно 769 человек из 14 малочисленных сообществ, и в 12 обнаружили положительные результаты. Иногда до половины тестов указывают на SARS-CoV-2. По устным свидетельствам глав племен, люди умирали от ковида, но сколько — неизвестно.
Особое беспокойство вызывают тагаэри и тароменане — последние неконтактные группы из закрытой части национального парка Ясуни. Инфекция к ним может попасть через взаимодействие с индейцами ваорани.
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
6 июля 2020, 20:23Распространение коронавируса
Более 1,2 тысячи коренных жителей эквадорской Амазонии заболели COVID-19
Больше всего зараженных в Бразилии выявили у племени арара из бассейна Амазонки, вступившего в контакт в 1987-м. На пике эпидемии позитивный тест оказался у 46 процентов арара, а их всего-то — 121 человек.
Неконтактные племена проживают главным образом в лесах бассейна Амазонки — самой богатой экосистеме планеты. Биоразнообразие обеспечивает им стабильное существование. Однако растущие аппетиты частных и государственных компаний лишают малочисленных обитателей привычного образа жизни, вынуждают прервать добровольную изоляцию.
Так, летом 2020-го десять племен вошли на территорию коренной общины на западе Бразилии. Взяли орудия труда, бананы, гамаки, одежду и вернулись в лес. Все это заставляет специалистов искать пути контроля подобных контактов. Задача — минимизировать риск вспышек COVID-19 среди последних малочисленных народов, живущих в гармонии с природой.
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
27 мая 2020, 02:10Распространение коронавируса
В Перу считают, что COVID-19 угрожает коренным народам Амазонии
 
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