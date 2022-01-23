https://ria.ru/20220123/otvet-1769100025.html

Мураев с юмором ответил на объявление его Лондоном "пророссийским лидером"

Мураев с юмором ответил на объявление его Лондоном "пророссийским лидером" - РИА Новости, 23.01.2022

Мураев с юмором ответил на объявление его Лондоном "пророссийским лидером"

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что это... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T03:42

2022-01-23T03:42

2022-01-23T04:19

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что это вопрос к мистеру Бину."Мистер Бин" - британский комедийный сериал с Роуэном Аткинсоном в главной роли про чудака, который постоянно попадает в нелепые ситуации и решает обычные ситуации необычным способом. Аткинсон также сыграл главную роль в фильме "Мистер Инглиш" - пародией на "агента ее Величества" Джеймса Бонда.Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.В 2018 году РФ добавила Мураева в санкционный список украинских физических и юридических лиц, которые могут осуществлять недружественные действия в отношении российских граждан и юридических лиц.МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.

https://ria.ru/20220123/zayavlenie-1769097690.html

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