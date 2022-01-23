03:42 23.01.2022 (обновлено: 04:19 23.01.2022)
Мураев с юмором ответил на объявление его Лондоном "пророссийским лидером"
Экс-депутат Рады Украины Мураев ответил на объявление его Лондоном "пророссийским лидером"
Евгений Мураев
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что это вопрос к мистеру Бину.
"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с (Виктором) Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - заявил Евгений Мураев изданию "Страна.UA".
"Мистер Бин" - британский комедийный сериал с Роуэном Аткинсоном в главной роли про чудака, который постоянно попадает в нелепые ситуации и решает обычные ситуации необычным способом. Аткинсон также сыграл главную роль в фильме "Мистер Инглиш" - пародией на "агента ее Величества" Джеймса Бонда.
Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
В 2018 году РФ добавила Мураева в санкционный список украинских физических и юридических лиц, которые могут осуществлять недружественные действия в отношении российских граждан и юридических лиц.
МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.