https://ria.ru/20220123/otravlenie-1769115906.html
Новые подробности об отравившейся насмерть семье из Подмосковья
Брат жителя Подмосковья, погибшего от отравления, рассказал о случившемся - РИА Новости, 23.01.2022
Новые подробности об отравившейся насмерть семье из Подмосковья
Брат мужчины, погибшего вместе с женой от отравления в подмосковном поселке Обухово, рассказал, как он обнаружил родственников и что они ели. Видеоролик... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:44
2022-01-23T10:44
2022-01-23T13:13
происшествия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755180830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07e81c6f7d5f0ea6c4b29d5c312f15fe.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Брат мужчины, погибшего вместе с женой от отравления в подмосковном поселке Обухово, рассказал, как он обнаружил родственников и что они ели. Видеоролик опубликовали "Известия".По словам собеседника СМИ, дверь в квартиру открыл ребенок. "В рвотной массе был по пояс, я не понял, что это рвота, испугался, что это кровь. Повернул голову — в трех метрах от двери ко входу в комнату лежали девушка и мой брат. Они уже были холодные, я вызвал незамедлительно 112", — сказал он.Мужчина отметил, что все отравившиеся в основном ели и пили разные продукты, однако общей оказалась картошка, которую добавили в рыбный суп и подавали как отдельное блюдо."В кастрюле супа немного не хватало — похоже, ел один человек. Все ели разное. <...> У брата на работе, я видел, в лотках картошка была. Ребенок ел картошку, в супе, соответственно, была картошка", — добавил он.Брат погибшего также предположил, что семья могла отравиться купленными в магазине пирожками. "В местном магазине девушка купила шесть пирожков, но в холодильнике оказалось их только два. То есть четыре были съедены, кем — непонятно. Ребенок сказал, что ел только пустую картошку", — поделился он.Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Ребенка погибших госпитализировали в реанимацию. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20220123/otravlenie-1769101067.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755180830_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f1c1c07121217f98c4e22e516bf0088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество
10:44 23.01.2022 (обновлено: 13:13 23.01.2022)
Брат жителя Подмосковья, погибшего от отравления, рассказал о случившемся
Брат одного из супругов, отравившихся насмерть в Подмосковье, рассказал, что они ели
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Брат мужчины, погибшего вместе с женой от отравления в подмосковном поселке Обухово, рассказал, как он обнаружил родственников и что они ели. Видеоролик опубликовали "Известия
".
По словам собеседника СМИ, дверь в квартиру открыл ребенок. "В рвотной массе был по пояс, я не понял, что это рвота, испугался, что это кровь. Повернул голову — в трех метрах от двери ко входу в комнату лежали девушка и мой брат. Они уже были холодные, я вызвал незамедлительно 112", — сказал он.
Мужчина отметил, что все отравившиеся в основном ели и пили разные продукты, однако общей оказалась картошка, которую добавили в рыбный суп и подавали как отдельное блюдо.
"В кастрюле супа немного не хватало — похоже, ел один человек. Все ели разное. <...> У брата на работе, я видел, в лотках картошка была. Ребенок ел картошку, в супе, соответственно, была картошка", — добавил он.
Брат погибшего также предположил, что семья могла отравиться купленными в магазине пирожками. "В местном магазине девушка купила шесть пирожков, но в холодильнике оказалось их только два. То есть четыре были съедены, кем — непонятно. Ребенок сказал, что ел только пустую картошку", — поделился он.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Ребенка погибших госпитализировали в реанимацию. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.