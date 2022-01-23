https://ria.ru/20220123/otravlenie-1769115906.html

Новые подробности об отравившейся насмерть семье из Подмосковья

Брат жителя Подмосковья, погибшего от отравления, рассказал о случившемся - РИА Новости, 23.01.2022

Новые подробности об отравившейся насмерть семье из Подмосковья

Брат мужчины, погибшего вместе с женой от отравления в подмосковном поселке Обухово, рассказал, как он обнаружил родственников и что они ели. Видеоролик... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:44

2022-01-23T10:44

2022-01-23T13:13

происшествия

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Брат мужчины, погибшего вместе с женой от отравления в подмосковном поселке Обухово, рассказал, как он обнаружил родственников и что они ели. Видеоролик опубликовали "Известия".По словам собеседника СМИ, дверь в квартиру открыл ребенок. "В рвотной массе был по пояс, я не понял, что это рвота, испугался, что это кровь. Повернул голову — в трех метрах от двери ко входу в комнату лежали девушка и мой брат. Они уже были холодные, я вызвал незамедлительно 112", — сказал он.Мужчина отметил, что все отравившиеся в основном ели и пили разные продукты, однако общей оказалась картошка, которую добавили в рыбный суп и подавали как отдельное блюдо."В кастрюле супа немного не хватало — похоже, ел один человек. Все ели разное. <...> У брата на работе, я видел, в лотках картошка была. Ребенок ел картошку, в супе, соответственно, была картошка", — добавил он.Брат погибшего также предположил, что семья могла отравиться купленными в магазине пирожками. "В местном магазине девушка купила шесть пирожков, но в холодильнике оказалось их только два. То есть четыре были съедены, кем — непонятно. Ребенок сказал, что ел только пустую картошку", — поделился он.Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Ребенка погибших госпитализировали в реанимацию. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20220123/otravlenie-1769101067.html

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происшествия, здоровье - общество