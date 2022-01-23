https://ria.ru/20220123/otravlenie-1769101067.html

Загадочная гибель супругов в Подмосковье

В Подмосковье супруги насмерть отравились неизвестным веществом - РИА Новости, 23.01.2022

Загадочная гибель супругов в Подмосковье

В поселке Обухово в Подмосковье нашли мертвыми супружескую пару, их девятилетний сын госпитализирован, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T04:42

2022-01-23T04:42

2022-01-23T05:00

происшествия

московская область (подмосковье)

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В поселке Обухово в Подмосковье нашли мертвыми супружескую пару, их девятилетний сын госпитализирован, сообщило региональное управление Следственного комитета.Пострадавших с признаками отравления нашел в субботу их родственник, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Ребенка погибших госпитализировали в медучреждение.На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин отравления. Возбуждено уголовное дело по факту гибели супругов и госпитализации их сына.Прокуратура поставила расследование уголовного дела на контроль.Как сообщили телеканалу "360" в администрации Богородского округа, ребенка доставили в реанимацию, он находится под постоянным наблюдением врачей.

https://ria.ru/20220118/tsigatrin-1768448493.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)