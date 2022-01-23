https://ria.ru/20220123/otravlenie-1769101067.html
Загадочная гибель супругов в Подмосковье
В Подмосковье супруги насмерть отравились неизвестным веществом - РИА Новости, 23.01.2022
Загадочная гибель супругов в Подмосковье
В поселке Обухово в Подмосковье нашли мертвыми супружескую пару, их девятилетний сын госпитализирован, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T04:42
2022-01-23T04:42
2022-01-23T05:00
происшествия
московская область (подмосковье)
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В поселке Обухово в Подмосковье нашли мертвыми супружескую пару, их девятилетний сын госпитализирован, сообщило региональное управление Следственного комитета.Пострадавших с признаками отравления нашел в субботу их родственник, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения. Ребенка погибших госпитализировали в медучреждение.На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин отравления. Возбуждено уголовное дело по факту гибели супругов и госпитализации их сына.Прокуратура поставила расследование уголовного дела на контроль.Как сообщили телеканалу "360" в администрации Богородского округа, ребенка доставили в реанимацию, он находится под постоянным наблюдением врачей.
https://ria.ru/20220118/tsigatrin-1768448493.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
04:42 23.01.2022 (обновлено: 05:00 23.01.2022)
В Подмосковье супруги насмерть отравились неизвестным веществом
В Подмосковье нашли тела супругов с признаками отравления, их сын госпитализирован