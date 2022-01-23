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Январь в Москве превысит норму по количеству осадков на 30 процентов
Январь в Москве превысит норму по количеству осадков на 30 процентов - РИА Новости, 23.01.2022
Январь в Москве превысит норму по количеству осадков на 30 процентов
Январь в Москве превысит положенную норму по количеству осадков примерно на 30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T21:11
2022-01-23T21:11
2022-01-23T21:11
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Январь в Москве превысит положенную норму по количеству осадков примерно на 30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20220122/anomaliya-1769015650.html
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общество, москва, евгений тишковец
Январь в Москве превысит норму по количеству осадков на 30 процентов
Синоптик "Фобоса" Тишковец: январь в Москве превысит норму осадков на 30 процентов