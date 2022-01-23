https://ria.ru/20220123/osadki-1769166071.html

Январь в Москве превысит норму по количеству осадков на 30 процентов

Январь в Москве превысит норму по количеству осадков на 30 процентов - РИА Новости, 23.01.2022

Январь в Москве превысит норму по количеству осадков на 30 процентов

Январь в Москве превысит положенную норму по количеству осадков примерно на 30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T21:11

2022-01-23T21:11

2022-01-23T21:11

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Январь в Москве превысит положенную норму по количеству осадков примерно на 30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220122/anomaliya-1769015650.html

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общество, москва, евгений тишковец