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Блинкен отказался комментировать обвинения Британии в адрес России
Блинкен отказался комментировать обвинения Британии в адрес России - РИА Новости, 23.01.2022
Блинкен отказался комментировать обвинения Британии в адрес России
Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать обвинения Великобритании о якобы стремлении России привести к власти на Украине лояльное Москве... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T18:22
2022-01-23T18:24
в мире
киев
сша
дмитрий песков
форин-офис
нато
верховная рада украины
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать обвинения Великобритании о якобы стремлении России привести к власти на Украине лояльное Москве руководство, но отметил, что Вашингтон давно предупреждал партнеров о возможности подобных сценариев. МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют внедрить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев."Я не могу комментировать те или иные разведданные. Тем не менее, как вам известно, в течение недель мы предупреждали о подобной тактике. И мы заявляли об этом публично", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.Заявление британского МИД последовало спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220123/provokatsii-1769148887.html
https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, форин-офис, нато, верховная рада украины, энтони блинкен, евгений мураев, россия
18:22 23.01.2022 (обновлено: 18:24 23.01.2022)
 
Блинкен отказался комментировать обвинения Британии в адрес России

Госсекретарь Блинкен отказался комментировать обвинения Британии в адрес России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать обвинения Великобритании о якобы стремлении России привести к власти на Украине лояльное Москве руководство, но отметил, что Вашингтон давно предупреждал партнеров о возможности подобных сценариев.
МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют внедрить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
17:45
Захарова заявила о подготовке Запада к крупным провокациям на Украине
"Я не могу комментировать те или иные разведданные. Тем не менее, как вам известно, в течение недель мы предупреждали о подобной тактике. И мы заявляли об этом публично", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.
Заявление британского МИД последовало спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
16:05
Украина — пушечное мясо. Стал известен план Британии по переделу Европы
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковФорин-офисНАТОВерховная Рада УкраиныЭнтони БлинкенЕвгений МураевРоссия
 
 
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