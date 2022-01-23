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США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве
США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве - РИА Новости, 23.01.2022
США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве
Белый дом выразил "обеспокоенность" в связи с неподтвержденным заявлением МИД Великобритании, который утверждает, что Россия якобы преследует планы по... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T05:57
2022-01-23T06:35
в мире
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россия
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Белый дом выразил "обеспокоенность" в связи с неподтвержденным заявлением МИД Великобритании, который утверждает, что Россия якобы преследует планы по установлению на Украине "пророссийского правительства", сообщает AFP.МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Мураев, который попал под российские санкции в 2018 года, заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
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в мире, украина, сша, великобритания, россия
05:57 23.01.2022 (обновлено: 06:35 23.01.2022)
 
США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве

Белый дом выразил "обеспокоенность" заявлением МИД Британии о "планах" России по Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Белый дом выразил "обеспокоенность" в связи с неподтвержденным заявлением МИД Великобритании, который утверждает, что Россия якобы преследует планы по установлению на Украине "пророссийского правительства", сообщает AFP.
"Подобного рода планирование глубоко беспокоит. Народ Украины имеет суверенное право самостоятельно определять свое будущее, и мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине", - цитирует агентство представителя совета по нацбезопасности Эмили Хорн.
МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 года, заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности
 
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