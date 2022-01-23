https://ria.ru/20220123/obespokoennost-1769101911.html

США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве

США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве - РИА Новости, 23.01.2022

США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве

Белый дом выразил "обеспокоенность" в связи с неподтвержденным заявлением МИД Великобритании, который утверждает, что Россия якобы преследует планы по... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T05:57

2022-01-23T05:57

2022-01-23T06:35

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Белый дом выразил "обеспокоенность" в связи с неподтвержденным заявлением МИД Великобритании, который утверждает, что Россия якобы преследует планы по установлению на Украине "пророссийского правительства", сообщает AFP.МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Мураев, который попал под российские санкции в 2018 года, заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".Мураев при переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20220123/ukraina-1769100904.html

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в мире, украина, сша, великобритания, россия