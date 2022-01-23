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Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны
Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны - РИА Новости, 23.01.2022
Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны
Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны на фоне недавних ударов беспилотников со стороны правящих на севере Йемена повстанцев из движения "Ансар Аллах"... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T11:17
2022-01-23T11:17
в мире
сана
йемен
саудовская аравия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны на фоне недавних ударов беспилотников со стороны правящих на севере Йемена повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситов), говорится в заявлении МВД страны.Ранее несколько беспилотников одновременно поразили несколько целей в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании Абу-Даби, в результате чего погибли три человека и шесть получили ранения. Ответственность взяли хуситы, которые назвали налет ответом на участие ОАЭ в военных действиях против них в Йемене."МВД останавливает летные операции для владельцев дронов, а также полеты легких спортивных самолетов", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства. МВД добавляет, что указ, согласованный с управлением гражданской авиации ОАЭ, призван "обеспечить безопасность жизней и собственности".В заявлении отмечается, что исключением являются организации, которые занимаются съемками фильмов или рекламы с использованием дронов, но теперь им необходимо будет получать разрешение от властей на свою работу.В ответ на запуск йеменскими повстанцами беспилотников по Абу-Даби саудовские и эмиратские ВВС стали с удвоенной силой бомбить территории под контролем хуситов в Йемене, в частности, столицу Сану, где под бомбежки попал целый жилой район, в результате чего погибли более 20 человек.Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.
https://ria.ru/20220118/oae-1768350555.html
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в мире, сана, йемен, саудовская аравия
11:17 23.01.2022
 
Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны

Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны на фоне атак хуситов

© Depositphotos / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Depositphotos / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны на фоне недавних ударов беспилотников со стороны правящих на севере Йемена повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситов), говорится в заявлении МВД страны.
Ранее несколько беспилотников одновременно поразили несколько целей в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании Абу-Даби, в результате чего погибли три человека и шесть получили ранения. Ответственность взяли хуситы, которые назвали налет ответом на участие ОАЭ в военных действиях против них в Йемене.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 13:05
МИД осудил нападение на объекты инфраструктуры в ОАЭ
"МВД останавливает летные операции для владельцев дронов, а также полеты легких спортивных самолетов", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства. МВД добавляет, что указ, согласованный с управлением гражданской авиации ОАЭ, призван "обеспечить безопасность жизней и собственности".
В заявлении отмечается, что исключением являются организации, которые занимаются съемками фильмов или рекламы с использованием дронов, но теперь им необходимо будет получать разрешение от властей на свою работу.
В ответ на запуск йеменскими повстанцами беспилотников по Абу-Даби саудовские и эмиратские ВВС стали с удвоенной силой бомбить территории под контролем хуситов в Йемене, в частности, столицу Сану, где под бомбежки попал целый жилой район, в результате чего погибли более 20 человек.
Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:15
Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае
 
В миреСанаЙеменСаудовская Аравия
 
 
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