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Германия исключила расширение НАТО
Канцлер Германии исключил скорое расширение НАТО - РИА Новости, 23.01.2022
Германия исключила расширение НАТО
Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас не планируется, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T18:37
2022-01-23T18:38
германия
в мире
нато
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас не планируется, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.При этом он отказался давать России гарантии нерасширения альянса, заявив о необходимости военного блока, объединяющего страны Северной Атлантики."Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности", — добавил Шольц.В январе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Генсек альянса Столтенберг на требование России заявил о желании восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
https://ria.ru/20220117/deputat-1768162023.html
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германия, в мире, нато, россия
18:37 23.01.2022 (обновлено: 18:38 23.01.2022)
 
Канцлер Германии исключил скорое расширение НАТО

Канцлер Германии Шольц заявил, что вступление новых стран в НАТО сейчас не обсуждается

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас не планируется, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.
"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня", — сказал глава немецкого правительства.
При этом он отказался давать России гарантии нерасширения альянса, заявив о необходимости военного блока, объединяющего страны Северной Атлантики.
"Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности", — добавил Шольц.
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Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Генсек альянса Столтенберг на требование России заявил о желании восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
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