Германия исключила расширение НАТО

18:37 23.01.2022 (обновлено: 18:38 23.01.2022)
Канцлер Германии исключил скорое расширение НАТО
Канцлер Германии Шольц заявил, что вступление новых стран в НАТО сейчас не обсуждается
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас не планируется, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.
"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня", — сказал глава немецкого правительства.
При этом он отказался давать России гарантии нерасширения альянса, заявив о необходимости военного блока, объединяющего страны Северной Атлантики.
В январе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Генсек альянса Столтенберг на требование России заявил о желании восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
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