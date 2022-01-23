https://ria.ru/20220123/nato-1769153592.html

Германия исключила расширение НАТО

Канцлер Германии исключил скорое расширение НАТО - РИА Новости, 23.01.2022

Германия исключила расширение НАТО

Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас не планируется, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T18:37

2022-01-23T18:37

2022-01-23T18:38

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас не планируется, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.При этом он отказался давать России гарантии нерасширения альянса, заявив о необходимости военного блока, объединяющего страны Северной Атлантики."Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности", — добавил Шольц.В январе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Генсек альянса Столтенберг на требование России заявил о желании восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

https://ria.ru/20220117/deputat-1768162023.html

https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html

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германия, в мире, нато, россия