https://ria.ru/20220123/nato-1769102869.html

Украина в НАТО: мрачный прогноз для Киева

В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет - РИА Новости, 23.01.2022

Украина в НАТО: мрачный прогноз для Киева

США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Такое мнение высказал в статье для The New York Times американский политический... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T06:34

2022-01-23T06:34

2022-01-23T06:34

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Такое мнение высказал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.Однако Украина, по его словам, разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.Отказ Киеву в приеме в НАТО, как считает Даутат, посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях. "И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет <…> кажется очень разумной", - добавил он.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.Президент Владимир Путин подчеркивал, что дальнейшее расширение блока на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

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в мире, украина, сша, нато