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Украина в НАТО: мрачный прогноз для Киева
В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет - РИА Новости, 23.01.2022
Украина в НАТО: мрачный прогноз для Киева
США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Такое мнение высказал в статье для The New York Times американский политический... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T06:34
2022-01-23T06:34
в мире
украина
сша
нато
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Такое мнение высказал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.Однако Украина, по его словам, разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.Отказ Киеву в приеме в НАТО, как считает Даутат, посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях. "И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет &lt;…&gt; кажется очень разумной", - добавил он.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.Президент Владимир Путин подчеркивал, что дальнейшее расширение блока на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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в мире, украина, сша, нато
06:34 23.01.2022
 
В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет

Политолог из США Даутат назвал разумной идею отложить принятие Украины в НАТО на 25 лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США следует отложить на несколько десятков лет идею принятия Украины в НАТО. Такое мнение высказал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.
"Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике", - констатировал автор материала.
Однако Украина, по его словам, разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.
Отказ Киеву в приеме в НАТО, как считает Даутат, посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях. "И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет <…> кажется очень разумной", - добавил он.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что дальнейшее расширение блока на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 18:42
В США назвали Украину обузой для НАТО
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
В миреУкраинаСШАНАТО
 
 
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