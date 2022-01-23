14:41 23.01.2022 (обновлено: 15:40 23.01.2022)
Мураев назвал заявления МИД Британии о нем глупостью
Экс-депутат Рады Мураев: заявления МИД Британии — глупость, надеюсь на извинения
Евгений Мураев. Архивное фото
КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал непрофессиональным заявление МИД Великобритании о том, что он может стать лидером "марионеточного режима Кремля". Слова политика приводит "Украинская правда".
Ранее британское дипломатическое ведомство бездоказательно обвинило Москву в том, что она планирует привести к власти на Украине "пророссийского лидера" — им назван Мураев.
Как считает экс-депутат, подобные предположения — "какая-то глупость". Он напомнил, что ему уже "четыре года запрещен въезд в Россию". Как добавил Мураев, если бы у него были активы на территории страны, то "они были бы заморожены". При этом политик признался, что в России у него "никогда не было ничего". С декабря 2018-го он находится в российском санкционном списке.
"Вы можете посмотреть изложенную мною программу — у нас с ними разное видение развития страны. Украина должна быть сильным и суверенным государством. Поэтому сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим, — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения", — сказал он.
При переформатировании партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу — За жизнь" (ОПЗЖ) Мураев вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он владел телеканалом NewsOne, а позднее основал свое медиа — канал "Наш". NewsOne, как и еще два других медиаактива — "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями. Их ассоциируют с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, выступающим в оппозиции к киевским властям. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Заявление МИД Великобритании о Мураеве — уже вторая за двое суток неувязка в заявлениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, она заявила, что Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар". Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после этого усомнилась в квалификации министра.
Заявление Лондона о Мураеве МИД назвал дезинформацией: дипломаты расценили это как еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с "англосаксами" занимаются эскалацией напряженности.