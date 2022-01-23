https://ria.ru/20220123/moskva-1769133753.html
Собянин рассказал о проекте "Город заданий"
Собянин рассказал о проекте "Город заданий" - РИА Новости, 23.01.2022
Собянин рассказал о проекте "Город заданий"
Жители Москвы с помощью проекта "Город заданий" могут лично участвовать в улучшении городской среды, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T15:02
2022-01-23T15:02
2022-01-23T15:02
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жители Москвы с помощью проекта "Город заданий" могут лично участвовать в улучшении городской среды, сообщается на портале мэра столицы."Для жителей столицы заработал новый электронный проект "Город заданий". С его помощью можно принимать участие в улучшении городской среды. Для этого необходимо выполнять различные онлайн- и офлайн-задания, например, фиксировать нарушения при помощи системы видеонаблюдения, проводить опросы", - говорится в сообщении со ссылкой на Собянина.Отмечается, что как только правильность выполненного задания подтвердят, житель получит баллы, которые можно потратить в магазине поощрений "Активного гражданина".Отмечается, что присоединиться к "Городу заданий" можно с помощью логина и пароля от профиля mos.ru. При этом пользователю необходимо будет полностью заполнить свою учетную запись.
https://ria.ru/20220120/restavratsiya-1768735233.html
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общество, москва, сергей собянин
Собянин рассказал о проекте "Город заданий"
Мэр Собянин: москвичи с помощью проекта "Город заданий" смогут улучшать городскую среду