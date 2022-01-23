https://ria.ru/20220123/moskva-1769129730.html

Ликсутов рассказал о новой пересадке на "Авиамоторной"

Ликсутов рассказал о новой пересадке на "Авиамоторной" - РИА Новости, 23.01.2022

Ликсутов рассказал о новой пересадке на "Авиамоторной"

На станции "Авиамоторная" Калининской линии метро Москвы продолжается строительство подземной пересадки на соседнюю станцию БКЛ, которая должна открыться в 2023 РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:49

2022-01-23T13:49

2022-01-23T13:49

общество

москва

максим ликсутов

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На станции "Авиамоторная" Калининской линии метро Москвы продолжается строительство подземной пересадки на соседнюю станцию БКЛ, которая должна открыться в 2023 году, после открытия перехода пассажиры смогут пересаживаться в разы быстрее, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В рамках программы мэра Москвы по развитию метро станция "Авиамоторная" Некрасовской линии войдет в состав Большого Кольца. Одновременно с этим откроется подземная пересадка на соседнюю одноименную станцию Калининской линии. Около 10 тысяч пассажиров смогут пересаживаться в 4 раза быстрее. Пересадка займет 3 минуты вместо 12 по улице. С вводом БКЛ у пассажиров Калининской линии появится больше вариантов для маршрутов, им станет удобнее пересаживаться на другие линии метро, что даст дополнительную экономию времени в пути", - рассказал Ликсутов.Ранее для строительства пересадки из торца станции "Авиамоторная" Калининской линии перенесли скульптурную композицию "Икар". Сейчас скульптура реставрируется, а позже будет установлена в переходах между станциями.

https://realty.ria.ru/20220105/metro-1766612252.html

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общество, москва, максим ликсутов , городское хозяйство москвы