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Ликсутов рассказал о новой пересадке на "Авиамоторной"
Ликсутов рассказал о новой пересадке на "Авиамоторной" - РИА Новости, 23.01.2022
Ликсутов рассказал о новой пересадке на "Авиамоторной"
На станции "Авиамоторная" Калининской линии метро Москвы продолжается строительство подземной пересадки на соседнюю станцию БКЛ, которая должна открыться в 2023 РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T13:49
2022-01-23T13:49
2022-01-23T13:49
общество
москва
максим ликсутов
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На станции "Авиамоторная" Калининской линии метро Москвы продолжается строительство подземной пересадки на соседнюю станцию БКЛ, которая должна открыться в 2023 году, после открытия перехода пассажиры смогут пересаживаться в разы быстрее, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В рамках программы мэра Москвы по развитию метро станция "Авиамоторная" Некрасовской линии войдет в состав Большого Кольца. Одновременно с этим откроется подземная пересадка на соседнюю одноименную станцию Калининской линии. Около 10 тысяч пассажиров смогут пересаживаться в 4 раза быстрее. Пересадка займет 3 минуты вместо 12 по улице. С вводом БКЛ у пассажиров Калининской линии появится больше вариантов для маршрутов, им станет удобнее пересаживаться на другие линии метро, что даст дополнительную экономию времени в пути", - рассказал Ликсутов.Ранее для строительства пересадки из торца станции "Авиамоторная" Калининской линии перенесли скульптурную композицию "Икар". Сейчас скульптура реставрируется, а позже будет установлена в переходах между станциями.
https://realty.ria.ru/20220105/metro-1766612252.html
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общество, москва, максим ликсутов , городское хозяйство москвы
Ликсутов рассказал о новой пересадке на "Авиамоторной"
Заммэра Москвы Ликсутов: пересадка на "Авиамоторной" позволит сэкономить девять минут