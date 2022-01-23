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В Москве за год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений
В Москве за год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений - РИА Новости, 23.01.2022
В Москве за год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2021 году отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей,... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:13
2022-01-23T10:13
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2021 году отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 километров таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира."В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на встречную полосу движения и соответственно лобового столкновения с другим транспортным средством", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали более 820 километров барьерных ограждений.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
10:13 23.01.2022
 
В Москве за год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений

В Москве за год отремонтировали около 120 километров поврежденных барьерных ограждений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗнаки "Дорожные работы", "Направление объездного ремонтируемого участка дороги", "Объезд препятствий слева" на дороге в Москве
Знаки Дорожные работы, Направление объездного ремонтируемого участка дороги, Объезд препятствий слева на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2021 году отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 километров таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.
Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на встречную полосу движения и соответственно лобового столкновения с другим транспортным средством", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали более 820 километров барьерных ограждений.
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