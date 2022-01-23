https://ria.ru/20220123/moskva-1769113054.html

В Москве за год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений

В Москве за год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений - РИА Новости, 23.01.2022

В Москве за год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2021 году отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей,... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:13

2022-01-23T10:13

2022-01-23T10:13

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2021 году отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 километров таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира."В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на встречную полосу движения и соответственно лобового столкновения с другим транспортным средством", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали более 820 километров барьерных ограждений.

https://ria.ru/20211126/remont-1760947912.html

https://realty.ria.ru/20220120/remont-1768672240.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы