В Москве за год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений
В Москве за год отремонтировали около 120 километров поврежденных барьерных ограждений
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗнаки "Дорожные работы", "Направление объездного ремонтируемого участка дороги", "Объезд препятствий слева" на дороге в Москве
Знаки "Дорожные работы", "Направление объездного ремонтируемого участка дороги", "Объезд препятствий слева" на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2021 году отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 километров таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на встречную полосу движения и соответственно лобового столкновения с другим транспортным средством", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности за последние восемь лет в столице отремонтировали более 820 километров барьерных ограждений.