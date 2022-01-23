https://ria.ru/20220123/moskva-1769110909.html

Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка

Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка - РИА Новости, 23.01.2022

Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка

Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, в голосовании приняли участие более 167 тысяч человек, сообщается на портале мэра... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T09:41

2022-01-23T09:41

2022-01-23T09:41

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москвичи одобрили проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, в голосовании приняли участие более 167 тысяч человек, сообщается на портале мэра столицы."В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. В нем приняли участие более 167 тысяч человек. Большинство пользователей (81%) поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории", - говорится в сообщении.Отмечается, что около одного процента участников голосования высказали свои пожелания по реабилитации парка. Еще пять процентов отметили, что такие работы не нужны, и 13% доверили это решение специалистам.Уточняется также, что работы по реабилитации паркового пространства и созданию единого маршрута для прогулок запланированы на этот год. Будут переведены в порядок пешеходные дорожки, асфальт заменен на экологичное покрытие, обновлены детские и спортивные площадки, установлены скамейки и урны.

https://realty.ria.ru/20220119/parki-1768505034.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы