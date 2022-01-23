https://ria.ru/20220123/morozy-1769162734.html

Москвичей предупредили о сильных морозах

Москвичей предупредили о сильных морозах - РИА Новости, 23.01.2022

Москвичей предупредили о сильных морозах

Ночь на пятницу станет самой морозной в Москве на следующей неделе, ожидается до минус 12-17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T20:25

2022-01-23T20:25

2022-01-23T20:57

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ночь на пятницу станет самой морозной в Москве на следующей неделе, ожидается до минус 12-17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ночь на пятницу, по-видимому, станет самой морозной: в условиях малооблачной погоды, минимальный термометр покажет минус 12-17 градусов, после полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, осыпаясь небольшим снегом (0,9 миллиметров), температура воздуха составит минус 6-11 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что последняя неделя января, которая по климату является самой морозной в году, хотя и ознаменуется тенденцией на понижение температуры, тем не менее, скорее всего, не оправдает свой холодный статус."В понедельник, на фоне повышенного атмосферного давления, существенные осадки маловероятны, а из-за туч появится солнце. Ночью похолодает до минус 7-12 градусов, днем до минус 4-9, что чуть выше многолетней нормы. Во вторник, после ночного мороза - минус 11-16 градусов - в светлое время суток скажется влияние атмосферного фронта. Из-за него небо нахмурится к концу дня, осыпаясь небольшим снегом (около 1 миллиметра), а дневная температура повысится до минус 6-11 градусов", - добавил Тишковец.Среда, особенно в ночные часы, по прогнозу специалиста, будет снежной (3-4 миллиметра), что не даст воздуху остыть ниже минус 6-11 градусов, днем осадки станут кратковременными, а показания термометров будут колебаться от 2 до 7 градусов мороза.Тишковец добавил, что в четверг в некоторых районах столицы ожидается незначительный снег, что понизит ночную температуру до минус 8-13 градусов, а дневную - до минус 4-9.

https://ria.ru/20220123/sneg-1769164102.html

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общество, москва, евгений тишковец