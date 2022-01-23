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Москвичей предупредили о сильных морозах
Москвичей предупредили о сильных морозах - РИА Новости, 23.01.2022
Москвичей предупредили о сильных морозах
Ночь на пятницу станет самой морозной в Москве на следующей неделе, ожидается до минус 12-17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T20:25
2022-01-23T20:57
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ночь на пятницу станет самой морозной в Москве на следующей неделе, ожидается до минус 12-17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ночь на пятницу, по-видимому, станет самой морозной: в условиях малооблачной погоды, минимальный термометр покажет минус 12-17 градусов, после полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, осыпаясь небольшим снегом (0,9 миллиметров), температура воздуха составит минус 6-11 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что последняя неделя января, которая по климату является самой морозной в году, хотя и ознаменуется тенденцией на понижение температуры, тем не менее, скорее всего, не оправдает свой холодный статус."В понедельник, на фоне повышенного атмосферного давления, существенные осадки маловероятны, а из-за туч появится солнце. Ночью похолодает до минус 7-12 градусов, днем до минус 4-9, что чуть выше многолетней нормы. Во вторник, после ночного мороза - минус 11-16 градусов - в светлое время суток скажется влияние атмосферного фронта. Из-за него небо нахмурится к концу дня, осыпаясь небольшим снегом (около 1 миллиметра), а дневная температура повысится до минус 6-11 градусов", - добавил Тишковец.Среда, особенно в ночные часы, по прогнозу специалиста, будет снежной (3-4 миллиметра), что не даст воздуху остыть ниже минус 6-11 градусов, днем осадки станут кратковременными, а показания термометров будут колебаться от 2 до 7 градусов мороза.Тишковец добавил, что в четверг в некоторых районах столицы ожидается незначительный снег, что понизит ночную температуру до минус 8-13 градусов, а дневную - до минус 4-9.
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общество, москва, евгений тишковец
20:25 23.01.2022 (обновлено: 20:57 23.01.2022)
 
Москвичей предупредили о сильных морозах

Синоптик "Фобоса" Тишковец предупредил москвичей о сильных морозах в следующую пятницу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Красная площадь в Москве
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ночь на пятницу станет самой морозной в Москве на следующей неделе, ожидается до минус 12-17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ночь на пятницу, по-видимому, станет самой морозной: в условиях малооблачной погоды, минимальный термометр покажет минус 12-17 градусов, после полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, осыпаясь небольшим снегом (0,9 миллиметров), температура воздуха составит минус 6-11 градусов", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что последняя неделя января, которая по климату является самой морозной в году, хотя и ознаменуется тенденцией на понижение температуры, тем не менее, скорее всего, не оправдает свой холодный статус.
"В понедельник, на фоне повышенного атмосферного давления, существенные осадки маловероятны, а из-за туч появится солнце. Ночью похолодает до минус 7-12 градусов, днем до минус 4-9, что чуть выше многолетней нормы. Во вторник, после ночного мороза - минус 11-16 градусов - в светлое время суток скажется влияние атмосферного фронта. Из-за него небо нахмурится к концу дня, осыпаясь небольшим снегом (около 1 миллиметра), а дневная температура повысится до минус 6-11 градусов", - добавил Тишковец.
Среда, особенно в ночные часы, по прогнозу специалиста, будет снежной (3-4 миллиметра), что не даст воздуху остыть ниже минус 6-11 градусов, днем осадки станут кратковременными, а показания термометров будут колебаться от 2 до 7 градусов мороза.
Тишковец добавил, что в четверг в некоторых районах столицы ожидается незначительный снег, что понизит ночную температуру до минус 8-13 градусов, а дневную - до минус 4-9.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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