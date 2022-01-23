07:48 23.01.2022 (обновлено: 07:53 23.01.2022)
Посол Украины прокомментировал отставку главкома ВМС Германии
Посол Украины Мельник приветствовал отставку главкома ВМС Германии после его слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник приветствовал отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который ранее заявил, что Крым не вернется в состав Украины.
Шенбах после слов о Крыме сообщил в субботу вечером, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.
"Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку", - сказал Мельник немецкой газете Welt, подчеркнув при этом, что произошедшее "серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии - не только с украинской точки зрения". По словам Мельника, слова Шенбаха "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок".
Ранее, выступая в Индии, вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: "Крымский полуостров ушел, он не вернется". По поводу обвинений со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает". Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".
РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".