05:15 23.01.2022 (обновлено: 05:41 23.01.2022)
СМИ: политик Мураев после заявления Лондона перевел "вину" на Медведчука
Telegraph: названный Лондоном "пророссийским лидером" Мураев перевел "вину" на Медведчука
Евгений Мураев
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании объявил "пророссийским лидером в Киеве", в интервью британской Telegraph назвал себя "патриотом своей страны", заявив, что подозревать надо "другого кандидата" - сама газета считает, что Мураев намекает на Виктора Медведчука, с которым у него существует коммерческий конфликт.
По сообщению газеты, "аналитики" полагают, что в действительности "кандидатом Кремля" якобы является глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук. Связаться с Медведчуком британскому изданию не удалось.
Газета указывает, что, предположительно, "Великобритания тесно сотрудничала с США в сборе и рассекречивании разведданных, которые привели к обнародованию информации в субботу". Отмечается, что окончательное решение было одобрено после "процесса проверки с участием разведывательных служб".
Мураев дал комментарий и другой британской газете - изданию Observer. "Вы сделали мой вечер. Министерство иностранных дел Великобритании, кажется, запуталось", - сказал политик, подчеркнув, что он находится под санкциями РФ и ему запрещен въезд в эту страну.
МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 года, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
При переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу – За жизнь" Мураев вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.