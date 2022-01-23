https://ria.ru/20220123/mali-1769127240.html

Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали

Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали - РИА Новости, 23.01.2022

Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали

Французский военнослужащий был убит в Мали, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:24

2022-01-23T13:24

2022-01-23T13:24

в мире

мали

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735332133_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_da92c71681e02f3bbd263382dd7d2ed4.jpg

ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Французский военнослужащий был убит в Мали, сообщает Елисейский дворец."С большим волнением президент Республики (Эммануэль Макрон) узнал о гибели в Мали бригадного генерала Александра Мартена из 54-го артиллерийского полка Йера, который был убит в Гао во время минометного обстрела военного лагеря Бархан днем ​​в субботу, 22 января", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон выразил слова соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, отмечая признание и солидарность всего французского народа."Он (президент Франции) подтвердил решимость Франции продолжать борьбу с терроризмом в регионе вместе со своими партнерами", - отмечается в коммюнике.

https://ria.ru/20220118/peresmotr-1768292681.html

https://ria.ru/20211215/timbuktu-1763766168.html

мали

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мали, франция, эммануэль макрон