Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали
Елисейский дворец сообщил об убийстве бригадного генерала Александра Мартена в Мали
© AP Photo / Rebecca BlackwellФранцузский солдат стоит позади малийских солдат во время операции "Сервал"
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Французский солдат стоит позади малийских солдат во время операции "Сервал". Архивное фото
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Французский военнослужащий был убит в Мали, сообщает Елисейский дворец.
"С большим волнением президент Республики (Эммануэль Макрон) узнал о гибели в Мали бригадного генерала Александра Мартена из 54-го артиллерийского полка Йера, который был убит в Гао во время минометного обстрела военного лагеря Бархан днем в субботу, 22 января", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
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Макрон выразил слова соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, отмечая признание и солидарность всего французского народа.
"Он (президент Франции) подтвердил решимость Франции продолжать борьбу с терроризмом в регионе вместе со своими партнерами", - отмечается в коммюнике.
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