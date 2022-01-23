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Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали
Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали - РИА Новости, 23.01.2022
Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали
Французский военнослужащий был убит в Мали, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T13:24
2022-01-23T13:24
в мире
мали
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Французский военнослужащий был убит в Мали, сообщает Елисейский дворец."С большим волнением президент Республики (Эммануэль Макрон) узнал о гибели в Мали бригадного генерала Александра Мартена из 54-го артиллерийского полка Йера, который был убит в Гао во время минометного обстрела военного лагеря Бархан днем ​​в субботу, 22 января", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон выразил слова соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, отмечая признание и солидарность всего французского народа."Он (президент Франции) подтвердил решимость Франции продолжать борьбу с терроризмом в регионе вместе со своими партнерами", - отмечается в коммюнике.
https://ria.ru/20220118/peresmotr-1768292681.html
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в мире, мали, франция, эммануэль макрон
13:24 23.01.2022
 
Елисейский дворец сообщил о гибели французского военного в Мали

Елисейский дворец сообщил об убийстве бригадного генерала Александра Мартена в Мали

© AP Photo / Rebecca BlackwellФранцузский солдат стоит позади малийских солдат во время операции "Сервал"
Французский солдат стоит позади малийских солдат во время операции Сервал - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Французский солдат стоит позади малийских солдат во время операции "Сервал". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Французский военнослужащий был убит в Мали, сообщает Елисейский дворец.
"С большим волнением президент Республики (Эммануэль Макрон) узнал о гибели в Мали бригадного генерала Александра Мартена из 54-го артиллерийского полка Йера, который был убит в Гао во время минометного обстрела военного лагеря Бархан днем ​​в субботу, 22 января", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Мали - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 01:00
AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
Макрон выразил слова соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего, отмечая признание и солидарность всего французского народа.
"Он (президент Франции) подтвердил решимость Франции продолжать борьбу с терроризмом в регионе вместе со своими партнерами", - отмечается в коммюнике.
Французский контингент операции Бархан в Мали - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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