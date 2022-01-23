https://ria.ru/20220123/litva-1769166432.html

Литва запретила Наташе Королевой и Хабибу въезд в страну, сообщили СМИ

Литва запретила Наташе Королевой и Хабибу въезд в страну, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2022

Литва запретила Наташе Королевой и Хабибу въезд в страну, сообщили СМИ

Власти Литвы запретили въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королевой и Хабиба до 2027 года, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT). РИА Новости, 23.01.2022

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2022-01-23T21:43

украина

литва

наташа королева (наталия порывай)

вильнюс

филипп киркоров

олег газманов

григорий лепс

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Литвы запретили въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королевой и Хабиба до 2027 года, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).По его данным, причиной того, что департамент миграции МВД Литвы внес музыкантов в список нежелательных лиц, стали их выступления в Крыму. Концерт Хабиба, запланированный на вечер воскресенья в Вильнюсе, был отменен, сообщил представитель организаторов шоу.Согласно информации LRT, на прошлой неделе в МИД обратился глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас. По его мнению, приглашая исполнителей, организаторы концерта должны учитывать геополитическую обстановку."Возможно, через несколько минут начнутся прямые военные действия против наших друзей на Украине. Такие концерты — полное недоразумение. Хотелось бы, чтобы не было необходимости в каких-то запретах со стороны государства, чтобы такие решения принимались благодаря сознательности организаторов мероприятия", — приводит радио слова чиновника.Ранее в список нежелательных лиц в Литве были внесены Олег Газманов, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

https://ria.ru/20220110/milokhin-1767181098.html

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литва

вильнюс

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украина, литва, наташа королева (наталия порывай), вильнюс, филипп киркоров, олег газманов, григорий лепс